Kultur und Natur im Ried entdecken

Biblis.Eigentlich wollten die Bürgermeister der fünf Kommunen Lampertheim, Bürstadt, Biblis, Einhausen und Groß-Rohrheim vergangene Woche den offiziellen Startschuss für die Eröffnung der Familienerlebnisradroute Ried geben. Aber wegen der Corona-Krise wurde der geplante Pressetermin abgesagt. Nun laden sie per Pressemitteilung auf eine Radtour durch das Ried ein.

Vorbei an kleinen Seen, entlang der Weschnitz und des Rheinufers mit seinem Naturschutzgebiet Lampertheimer Altrhein und weiteren zahlreichen Highlights können Radler die Geschichte des Rieds erleben und die Sehenswürdigkeiten der Region entdecken. Kulinarische Angebote der Gastronomie und Hotellerie entlang der geführten und ausgeschilderten Route laden zum Rasten und Genießen ein. Die durchgehend ebene und befestigte Strecke mit einer Gesamtlänge von rund 76 Kilometern ist besonders für Familien mit Kindern und ebenso für Senioren als Tagestour geeignet.

Die Familienerlebnisradroute Ried bewerben die Kommunen mit einer eigenen Broschüre, in der auszugsweise die Highlights der einzelnen Städte und Gemeinden entlang der Strecke dargestellt sind. Wer sich digital informieren will, kann dies auf der entsprechenden Homepage unter familienerlebnisradroute-ried.de tun.

Zusätzlich wurde die Route auf der Homepage des Landes „Radroutenplaner Hessen“ als Themenroute unter der Rubrik „Die schönsten Routen in Hessen entdecken“ platziert. Dort kann sich der User den GPS-Track für die digitale Routenführung auch auf das Smartphone laden.

„Wenn auch im Moment aufgrund der Corona-Krise viele traditionellen Festivitäten abgesagt wurden, so lässt sich doch in Zukunft die Familienerlebnisradroute Ried hervorragend mit den Veranstaltungen der Kommunen, wie dem Bibliser Gurkenfest, der Lampertheimer Spargelwanderung, dem Groß-Rohrheimer Maimarkt „off de Gass“, dem Bürstädter Stadtfest, oder der Einhäuser Kerwe kombinieren“, so der scheidende Bibliser Bürgermeister Kusicka, der in den zurückliegenden Monaten federführend das Projekt verantwortete.

Vom Land gefördert

„Dank der Förderung des Landes Hessen konnten wir interkommunal ein gemeinsames touristisches Highlight für das Ried schaffen“, waren sich die Bürgermeister der beteiligten Kommunen einig. Sie wünschen viel Spaß und allzeit gutes Radeln. red

