Kunst im Bibliser Rathaus

Biblis.Vom 6. März bis 17. April stellen Christiane Engelmann und Petra Emmerich im Bibliser Rathaus Symbiosen aus Gemälde und Skulptur aus. Die Künstlerinnen werden live performen, das bedeutet: Sie schweißen und malen bei der Vernissage am morgigen Mittwoch, 6. März, ab 16.30 Uhr gemeinsam vor dem Rathaus. Die Besucher sind bei der Entstehung einer Symbiose dabei. Christiane Engelmann ist Kunstschweißerin. Ihre Werke sind brachial in der Entstehung, feinfühlig im Ausdruck. Petra Emmerich malt in Acryl und Öl. Sie schafft Bilder in Mischtechniken, in die schon mal grüner Tee, Leinenstücke, Draht oder flüssiges Metall eingearbeitet werden. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 05.03.2019