Kusicka lobt Unruhestifter

Biblis.„Die Gesellschaft hat hohe Erwartungen: Das Rettungswesen und tolle Freizeitangebote sollen gestellt werden. Ohne das Ehrenamt geht das alles nicht“, sagte Britta Spatz, Vorsitzende der Bürgerstiftung Biblis beim Neujahrsempfang. Sie betonte, wie wichtig das freiwillige Engagement für eine lebenswerte Gesellschaft sei, und bedauerte, dass Vereine inzwischen händeringend nach aktiven Mitgliedern suchen müssen. Die Bürgerstiftung versucht, das Ehrenamt als Partner vor Ort zu unterstützen. Beim Neujahrsempfang blickte die Vorsitzende auf zahlreiche Projekte zurück.

„Biblis kann stolz sein auf seine Ehrenamtlichen“, betonte Spatz. Sie hoffte, dass sich wieder mehr Menschen zum Wohle der Gemeinschaft engagieren. „Das Ehrenamt darf nicht als selbstverständlich angesehen werden.“ Wenn sich jeder ein wenig einbringe, könne vieles gelingen, ist sie überzeugt. Dem pflichtete Landrat Christian Engelhardt bei. Er lobte die Bürgerstiftung für ihr Credo „Alle in einem Boot“. Gemeinsam gehe vieles leichter. „Und Biblis entwickelt sich gut “, lobte der Landrat. Vereine und Ehrenamtlichen sorgten dafür, dass die Gemeinde attraktiv sei. Mit der Bürgerstiftung hätten sie einen starken Partner.

Als „Unruhestifter“ im positiven Sinne bezeichnete der Bibliser Bürgermeister Felix Kusicka die Ehrenamtlichen der Bürgerstiftung. Sie hätten im vergangenen Jahr viele eigene Projekte vorangetrieben, ebenso Projekte anderer unterstützt und damit in der Gemeinde einiges bewegt. Kusicka betonte, dass alle stolz sein könnten, was sie mit ihrem Ehrenamt vor Ort geschaffen hätten und dass dies als Stärke und Mehrwert für Biblis zu sehen sei. „Das ist es, was eine Gesellschaft braucht: Bringt euch ein“, forderte der Bürgermeister, „jeder kann ein Puzzleteil für eine solche Gemeinschaft werden“.

Britta Spatz stellte in ihrem Jahresrückblick alle Projekte des vergangenen Jahres vor, die die Bürgerstiftung unterstützt hat. Es gab elf eigene Projekte wie die Lesepaten in der Schule in den Weschnitzauen, der Ehrenamtsdank in Kooperation mit der Gemeinde, die Teilnahme am Gurkenfest oder der Weihnachtsmarkt. Zudem gab es eine Infoveranstaltung zu den neuen Datenschutzbestimmungen für Vereine, und am Badesee wurde in Kooperation mit dem Vogelschutzverein Biblis ein Insektenhotel aufgestellt. Die Ehrenamtlichen hinter diesen Projekten wurden auf die Bühne gerufen und mit einem Präsent beschenkt. Spatz machte zudem auf die Initiative „Jedem Kind ein Instrument“ aufmerksam, die seit November 2017 mit der Brass Band läuft. Die Bürgerstiftung bezahlt dabei den Musikunterricht der Jungen und Mädchen. Acht dieser Kinder – die „Blechchaoten“ – zeigten beim Empfang gleich, was sie gelernt haben. Auch der Nikolausservice der Bürgerstiftung sei ein Erfolgsprojekt: Nikoläuse und Wichtel besuchen seit drei Jahren zahlreiche Familien in der Gemeinde. Gemeinsam mit der Bürgerstiftung Bürstadt wurde zudem die Fahrt der Tanzgruppe Mio nach Polen zur Weltmeisterschaft unterstützt. Ebenso wurde der Imagefilm der Bibliser Jugendfeuerwehren gefördert – und vor Ort auch gleich gezeigt.

Hufeisen soll Glück bringen

„In diesem Jahr soll ein Ehrenamtsfilm entstehen“, kündigte Spatz an. Dieser solle zum Mitmachen motivieren. Das Konzept werde gerade ausgearbeitet, und die Vereine würden noch angeschrieben. Zudem machte sie auf die Spendenaktion „Alle in einem Boot“ der Bürgerstiftung aufmerksam. Dafür gibt es ab einer Spende von 10 Euro Holzbalken, die auf einem großflächigen Bild angebracht werden. Die Namen der Spender können auf Wunsch darauf angebracht werden. Am Ende ergibt es ein Boot, das im Rathaus aufgehängt wird. Als Glückssymbol überreichte die Bürgerstiftung an alle Vereine und Institutionen ein Hufeisen.

