Kusicka muss sich erklären

Felix Kusicka ist nicht mehr Bürgermeister in Biblis. Das Ende seiner Amtszeit bedeutet indes nicht auch das Ende seiner Verantwortung für sein Agieren aus dem Chefsessel des Rathauses heraus. Kusicka hat das Projekt Hefrichsgärtel III in Kooperation mit dem Unternehmen MKM mit großer Energie und Überzeugung vorangetrieben. Dabei hatte er die besten Absichten, das muss ihm zugutegehalten werden. Biblis war nach dem Aus für das Atomkraftwerk in eine Art Agonie verfallen. Dem wollte Kusicka mit zukunftsweisenden Signalen entgegenwirken – unter anderem mit dem modernen Energiewohnpark, seinem Leuchtturmprojekt. Nun aber muss er zu dem Desaster, das daraus wurde, stehen. Und sich öffentlich erklären. Die Vorgänge müssen in aller Transparenz aufgearbeitet werden. Um Verantwortung und Verantwortliche definieren zu können. Und um Lehren für die Zukunft aus diesem Trümmerhaufen zu ziehen.

Bei dieser Aufarbeitung darf sich niemand wegducken – Gemeindevertreter nicht, Gemeindevorstand nicht und der (Ex-) Bürgermeister schon gar nicht. Fehler passieren, auch wenn der vorliegende eine eklatante Gefahr von enormer finanzieller Wucht für die Gemeinde und die Bauherren im Helfrichsgärtel birgt. Zuvorderst haben Letztere Anspruch auf die Aufarbeitung: Haben sie doch nicht zuletzt im Vertrauen darauf gekauft, dass die Gemeinde hinter dem Projekt steht. Was soll da schiefgehen? Auch müssen die Bürger Klarheit über die Abläufe einfordern. Sie haben Bürgermeister wie Gemeindevertreter in ihre Ämter gewählt. Sie müssen wissen, was ihre Vertreter verbockt haben.

Felix Kusicka ist selbstverständlich gut beraten, sich nicht öffentlich zu äußern, solange eine Strafanzeige in der Sache Helfrichsgärtel gegen ihn noch geprüft wird. Allerdings lässt seine Einlassung, er sehe die Öffentlichkeitsarbeit grundsätzlich bei der aktuellen Verwaltungsspitze, die Absicht dauerhaften Stillschweigens vermuten. Das kann Kusicka den Biblisern nicht zumuten. Seinem Nachfolger Volker Scheib erst recht nicht – dem ist gleich bei Amtsantritt der „Leuchtturm“ um die Ohren geflogen.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 02.12.2020