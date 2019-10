Kusicka setzt auf lebendige Ortsmitte

Biblis.Wir haben die vier Bürgermeisterkandidaten nach ihrem Lieblingsplatz in Biblis gefragt. „Da muss ich nicht lange nachdenken, das ist natürlich der Spielplatz an der B 44“, antwortet der amtierende Bürgermeister Felix Kusicka. Mit ihm beginnen wir die Reihe, in den kommenden Tagen folgen die weiteren Kandidaten.

Der Spielplatz an der B 44 ist neu angelegt und mit attraktiven Spielgeräten

...