Kusicka wendet sich gegen die Steinbrecheranlage

Biblis. Bürgermeister Felix Kusicka hat gestern bei einer Pressekonferenz im Bibliser Rathaus nach zahlreichen Nachfragen eingeräumt, die Öffentlichkeit und die betroffenen Anwohner nicht rechtzeitig und ausreichend über die geplante Steinbrecheranlage an der Gewerbestraße informiert zu haben: „Das hätte ich proaktiver kommunizieren sollen. Da muss ich mir an die eigene Nase fassen.“ Nach den aktuellen Diskussionen halte er das Projekt nicht mehr für realisierbar; er werde der Gemeindevertretung einen entsprechenden Vorschlag machen, so Kusicka. Am kommenden Donnerstag findet dazu eine Sondersitzung statt.

Die zunächst für 12 Uhr anberaumte Pressekonferenz im Sitzungszimmer des Rathauses war gestern telefonisch sehr kurzfristig auf 11 Uhr vorverlegt worden. Als das Gespräch beendet war, etwa um 11.30 Uhr, stürmte FLB-Chef Hans-Peter Fischer mit Parteikollegen ins Foyer. „Hat der (Kusicka, d. Red.) die Pressekonferenz vorverlegt?“, brüllte Fischer. Der Mann war außer sich. „Das ist ein Fall für den Staatsanwalt.“

Der Vorsitzende der FLB-Fraktion und seine Kollegen hatten beabsichtigt, an der Pressekonferenz des Bürgermeisters teilzunehmen. Auf Nachfrage erklärte Fischer, er sei als Mitglied der Gemeindevertretung und Herausgeber des Bibliser Bürgerbriefs dazu berechtigt.

„Bürgerbrief ist keine Presse“

Zu einem Zusammentreffen von Bürgermeister und FLB-Chef kam es indes gestern Vormittag nicht. Kusicka erklärte auf Fischers Vorhaben angesprochen: „Ich habe die Pressekonferenz vorverlegt, weil ein Anschlussterimn dazugekommen ist.“ Außerdem habe der Bürgermeister das Recht, eine Pressekonferenz ohne Gemeindevertreter zu geben. Und den Bürgerbrief als Mitteilungsblatt einer Partei „erkenne ich nicht als Presse an“, sagte Bürgermeister Kusicka.

Während seiner Pressekonferenz zuvor hatte der Verwaltungschef mehrfach betont, rein rechtlich stehe der Erweiterung der Firma Wetzel im Gewerbegebiet „Am hohen Weg“ mit einer Halle für eine Steinbrecheranlage und eine Sortieranlage (wir berichteten mehrfach) nichts im Wege. Die massiven Beschwerden der Anwohner entlang der nahe gegenüber liegenden Gewerbestraße und die Diskussionen mit ihnen hätten ihn umdenken lassen, so Kusicka. Denn „ich kann die Befürchtungen der Menschen gut nachvollziehen“. Das Projekt sei dort nicht machbar.

Auf die Frage, ob es ein Fehler gewesen sei, den Antrag der Firma Wetzel schon vor der Zustimmung durch die Gemeindevertretung im vergangenen Jahr mit größerer Sensibilität zu betrachten und öffentlich zu Kommunizieren, erklärte Kusicka: „Ich würde nicht gleich von einem Fehler sprechen. Wir müssen begreifen, dass Prozesse sich entwickeln und wir sie neu prüfen und neu entscheiden müssen.“

Kusicka auf die wiederholte Frage, was passiert wäre, wenn FLB-Mann Fischer - der dem Projekt 2018 selbst noch zugestimmt hatte - die Anwohner nicht persönlich darüber informiert hätte: „Ich muss einräumen, das man das besser hätte machen können. Etwa so wie bei der Rosengasse; da haben wir die Beteiligten von Anfang an mitgenommen.“ Allerdings wäre das Vorhaben ohnehin noch einmal in die Beratung gekommen, weil es nicht vollständig genehmigt gewesen sei.

Bei der von der FLB beantragten Sondersitzung will Kusicka den Gemeindevertretern vorschlagen, das Projekt an betreffender Stelle zu kippen und Alternativstandorte zu suchen. Außerdem möchte er die Möglichkeit diskutieren, auf den verbleibenden Flächen in „Am hohen Weg“ Wohnhäuser festzuschreiben. „Für mich persönlich geht das zu 90 Prozent in Richtung Wohnbebauung.“

Das Abbruchunternehmen Wetzel sucht seit Jahren Erweiterungsflächen. Die aktuelle Entwicklung wollte Kai Wetzel auf Nachfrage nicht kommentieren.

Sondersitzung: Donnerstag, 15. August, 19 Uhr, Rathaus

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 07.08.2019