Lady Gaga als unbekannte Musikerin

Biblis.Die neue Woche im kommunalen Kino Biblis beginnt heute, 20 Uhr, mit „Wackersdorf“: Die Geschichte spielt in der kleinen oberpfälzische Gemeinde in den 80er Jahren. Die Arbeitslosenzahlen steigen, deshalb soll eine atomaren Wiederaufbereitungsanlage dem Landkreis einen wirtschaftlichen Aufschwung bescheren. Landrat Hans Schuierer ist von dieser Idee zunächst begeistert. Doch vereinzelt gibt es Proteste. Ist die Anlage wirklich so harmlos wie behauptet? Er beginnt, Nachforschungen anzustellen.

Etwas fürs Herz – und die Ohren – bietet „A Star Is Born“ mit Bradley Cooper und Lady Gaga in den Hauptrollen. Sie ist völlig ungekünstelt zu erleben und spielt die Kellnerin Ally. Cooper stellt den berühmten Musiker Jackson Maine dar, der ihr großes musikalisches Talent sofort erkennt. Nach einer romantischen Nacht lädt er sie zu seinem Konzert ein – und holt sie völlig überraschend auf die Bühne. Es entwickelt sich eine leidenschaftliche Liebesbeziehung zwischen Jackson und Ally. Während ihr Stern unaufhaltsam steigt, kämpft er immer mehr mit seinen Suchtproblemen. Zu sehen ist dieser eindringliche Film von Freitag bis Sonntag, 23. bis 25. November, jeweils um 20 Uhr.

Für Kinder zeigt die Filminsel am Sonntag, 25. November, 15 Uhr, den Animationsfilm „Gans in Glück“. Der Gänserich Peng ist ein ziemlicher Angeber und bringt mit seinen halsbrecherischen Kunststücken ständig das Formationsflugtraining seiner Artgenossen durcheinander. Eines Tages haben die übrigen Gänse den Schnabel voll und brechen ohne Peng in Richtung Süden auf, wo sie den Winter verbringen. Doch Peng kann ihnen nicht sofort folgen. Eher zufällig wird er zum Lebensretter von vorlauten Entenküken. cid

