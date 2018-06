Anzeige

BIBLIS.Die Bibliser Verwaltung informierte während der Sitzung des Bauausschusses über das Planfeststellungsverfahren zum weiteren Bau einer Lärmschutzwand entlang der Bahnlinie im Bereich „Rödergewann“ bis hin zur L 3261. Laut Zeitplan der Deutschen Bahn soll damit 2019 begonnen werden. 2020 werde die Baumaßnahme abgeschlossen sein.

Der Ausschuss stimmte für den Verkauf weiterer Grundstückparzellen im Bereich „Am Hohen Weg“ an einen Bibliser Gewerbebetrieb. Zustimmung gab es für den Bebauungs- und der Flächennutzungsplan „Am Werrtor“. Dabei geht es um das Aufstellungskonzept des künftigen Wertstoffhofes.

In die Bauleitplanung für das Areal „Südlandzunge – Westseite1“ sollen weitere Grundstücke einbezogen werden. „Entsprechende Gespräche mit allen Beteiligten sollen schnellstmöglich geführt werden. Ziel ist die Wiederaufnahme des Bauleitverfahrens an dieser Stelle“, so Bürgermeister Kusicka. Die Grundstückseigentümer in diesem Bereich sollen an den Kosten beteiligt werden. Der Ausschuss empfahl der Gemeindevertretung die Verwaltungsvorlage zur Annahme.