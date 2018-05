Anzeige

Wattenheim.Die KAB Biblis lädt zu einer geselligen Runde am Lagerfeuer in den Pfarrgarten in Wattenheim ein. Am Freitag, 15. Juni, um 19.30 Uhr werden gemeinsame Lieder und Geschichten im Pfarrgarten in Wattenheim zu hören sein. Singen verbindet Generationen und Traditionen, ist gut für die Seele und macht in der Gruppe einfach mehr Spaß. Marion und Jürgen Weiss werden mit Gitarre und Akkordeon die Runde am Lagerfeuer musikalisch begleiten. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Getränke und ein kleiner Imbiss runden den gemütlichen Abend ab. Aus organisatorischen Gründen bittet die KAB um Anmeldung bis zum 10. Juni bei Friedel Berg unter 06245/3487 oder per E-Mail an fberg@kab-biblis.de. Die KAB freut sich auf viele Sänger. red