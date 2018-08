Lagerfeuer trotz Waldbrandgefahr

Wegen Waldbrandgefahr gesperrt: die Straße am Rhein bei Nordheim. © Nix/a

Biblis.Lange ist die Sachlage im Rathaus diskutiert worden, Bürgermeister Felix Kusicka sieht nur eine Lösung. „Wir müssen die Verordnung zur Gefahrenabwehr ändern, um konkret eingreifen zu können.“ Er erläuterte den Mitgliedern des Haupt-, Finanz- und Sozialausschusses die Situation, die das Fass zum Überlaufen gebracht hatte.

In Nordheim an der alten Nato-Straße hätten Fernfahrer nicht nur erneut illegal campiert, sondern auch ein Lagerfeuer angezündet – trotz der großen Waldbrandgefahr, die derzeit herrscht. „Eine ähnliche Situation haben wir auch im Gewerbegebiet in Biblis an vielen Wochenenden mit allen Hinterlassenschaften der Fernfahrer. Es gibt ja keine Toiletten oder Waschgelegenheiten, und auch der Müll wird oft in den Vorgärten der Anwohner entsorgt“, so der Bürgermeister.

Er berichtete ebenso vom aggressiven Verhalten der Fernfahrer gegenüber Prostituierten – besonders, wenn Alkohol im Spiel sei. Ein weiteres Ärgernis: Die Motoren der Lastwagen liefen ständig zur Kühlung des Innenraums, was zu einer Lärmbelästigung führe.

Viele Fernfahrer übernachten

Die Verordnung, besonders Paragraf sieben, solle deutlicher gefasst werden, so dass die Ordnungshüter in der gesamten Gemeinde Bußgelder verteilen dürfen. Und zwar unabhängig von den Besitzverhältnissen, solange die Gefahrenabwehr im Vordergrund steht. Gerade am Rhein hat das Ordnungsamt bisher keine Handhabe, was aber durch die Änderung jetzt möglich werde.

„Damit wollen wir dem wilden Campen an vielen Stellen in der Gemarkung entgegensteuern. Das wird auch sehr personalintensiv, aber wenn wir Ordnung wollen, müssen wir etwas machen“, so Kusicka weiter. Die Ordnungskräfte könnten nicht alleine rausgeschickt werden, sie müssten wenigstens zu zweit sein, wenn sie auf die Fernfahrer zukämen. Zumal nicht alle einsichtig seien und viele auch kein Deutsch sprächen. Die Bußgelder sollen laut Bürgermeister in angemessener Höhe verhängt werden.

Die Einsätze sollen ebenfalls außerhalb der Dienstzeiten des Rathauses stattfinden. Zur schnellen Umsetzung sollen an den bekannten Stellen Zusatzschilder aufgestellt werden. Die Speditionsfirmen erhalten für ihre Fahrer entsprechende Handzettel mit den einschlägigen Informationen in den jeweiligen Landessprachen.

Deftige Strafzettel

„Bisher war es so, dass sich die Fahrer teilweise über die sozialen Medien über gute Wochenendplätze abseits der Autobahnraststätten verständigt haben. Es wird etwas dauern, bis unsere Maßnahmen greifen, aber unser Ziel ist es, dass es sich ebenfalls über die sozialen Medien herumspricht, dass es in Biblis deftige Strafzettel gibt, und die Fernfahrer den Ort meiden“, betonte der Bürgermeister.

Bei den Ausschussmitgliedern kamen diese Änderungen sehr gut an. Sie stimmten alle dafür. Zuvor hatten die Mitglieder in der Sitzung noch über den Wortlaut eines Antrags der Freien Liste Biblis hinsichtlich der Fernfahrer-Problematik heftig diskutiert. Dieser sah das Aufstellen eines weiteren Halteverbotsschildes auf der anderen Seite der Gewerbestraße vor. „Nur Schilder aufzustellen bringt nichts, wenn da nicht auch kontrolliert wird“, meinte CDU-Fraktionsvorsitzender Hans Michal Platz. Letztendlich zog die FLB den Antrag wieder zurück. Nicht zuletzt, weil ihn Gemeindevertretervorsteherin Rita Schramm so nicht zulassen wollte. Denn die oberste Aufsicht über die Gefahrenabwehr – und somit auch über das Aufstellen der Schilder – obliegt laut Hessischer Gemeindeordnung dem Bürgermeister.

