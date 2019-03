Landfrauen fehlt der Nachwuchs

Vorsitzende Hildegard Müller (l.) mit dem weiteren Vorstand. © str

Biblis.„Klein, aber rege“, so könnte die Beschreibung für den Landfrauenverein Biblis lauten. Die Mitglieder sind schon seit Jahrzehnten eine feste Gruppe und treffen sich regelmäßig, um gemeinsam Zeit zu verbringen und Vorträgen zu lauschen. Allerdings fehlt der Nachwuchs.

„Zurzeit besteht der Verein aus 63 Mitgliedern“, berichtete Vorsitzende Hildegard Müller bei der Jahreshauptversammlung. Mit etwas Wehmut dachten die Anwesenden an vergangene Zeiten zurück. „Damals gehörten 161 Frauen dem Verein an“, so Müller. Auch, wenn der Verein geschrumpft ist, das Interesse der Mitglieder ist immer noch vorhanden.

Mit knapp 20 Anwesenden war ein Drittel der Mitglieder vor Ort. Neben vier Vorstandssitzungen zählte Vorsitzende Müller zudem 22 Termine aus dem vergangenen Jahr auf. Darunter etwa die Teilnahme an Bezirksvereinsveranstaltungen und der landwirtschaftlichen Woche in Gernsheim. Es fanden mehrere Spaziergänge am Rhein oder um Biblis herum statt mit anschließender Einkehr in ein Café. Die Landfrauen organisierten einen Filmvortrag zum Thema „Mit dem Rad um Berchtesgaden“. Und es gab einen Vortrag über Hülsenfrüchte. „Wir feierten einen Kräppelkaffee, waren Eis essen, es gab unser Erdbeerfest an der Jagdhütte, zum Zwiebelkuchen essen kamen wir zusammen und zur Adventsfeier“, ergänzte Müller.

Die geselligen Termine werden von den Mitgliedern gut angenommen. Alle zwei Wochen treffen sich die Landfrauen, um etwas zu unternehmen. Bei der Jahreshauptversammlung kam die Idee auf, mehr Veranstaltungen in Biblis zu besuchen. „Vor Ort wird ja einiges angeboten, auch für Senioren“, sagte Hildegard Müller. Da könne man zusammen hingehen. Dieser Vorschlag fand Zustimmung.

