Lange Wartelisten für Kitas und Krippen

Biblis.Als dramatisch schildern die beiden Kita-Leiterinnen Britta Spatz und Christiane Müller die Situation der Kindergärten und Krippen im Bibliser Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss. Dazu hatte Bürgermeister Volker Scheib eingeladen. Überall gebe es Wartelisten, einige Eltern erwägten bereits rechtliche Schritte.

„Wir haben sehr viele Anmeldungen und wissen nicht, wie wir alles bewerkstelligen können und sollen“, schildert Britta Spatz von den Wattenheimer Glückskäfern. So warte eine Familie bereits seit Herbst 2020 auf einen Krippenplatz. Viele Eltern seien unzufrieden, einige kurz davor, die Gemeinde zu verklagen, weil sie keinen Platz bekommen.

Im Haushalt steht Geld für einen Container mit weiteren Krippenplätzen bereit, der voraussichtlich an der Kita Glückskäfer aufgestellt und von ihr mitbetrieben werden soll. In Wattenheim bietet die Gemeinde bereits Krippenplätze für Kinder unter drei Jahren an. Zuerst waren es zehn, inzwischen sind es zwölf Jungen und Mädchen.

Wenn die Krippen-Kinder drei Jahre alt werden, sollen sie in eine reguläre Kita wechseln. Sowohl in Biblis als auch in den Ortsteilen gibt es viele Anmeldungen für Krippen- und Kita-Plätze, machen Spatz und Müller deutlich. Überall seien die Wartelisten lang.

Engpass beim Personal

„Besonders in Wattenheim gibt es viele Anfragen aus der Kerngemeinde. Und es gibt auch nur wenige Tagesmütter, die zur Verfügung stehen“, berichtet Glückskäfer-Leiterin Spatz. Allein diese Situation sei schon zum Verzweifeln, nun komme auch noch Corona dazu. Trotz des Appells der Landesregierung, den Nachwuchs möglichst zu Hause zu lassen, sind in der eigentlich als Notbetreuung gedachten Gruppe 80 Prozent der Krippenkinder. „Die Eltern müssen arbeiten, das kann ich verstehen“, stellt Britta Spatz fest. Vom Gesundheitsamt kam die Auflage, die Gruppe zu splitten. Dafür werden jetzt noch mehr Erzieherinnen gebraucht.

Auch bei der Pusteblume in der Kerngemeinde sieht die Personalsituation nicht besser aus. Hier müssen ebenfalls kleinere Gruppen gebildet werden, es gibt viele Erzieherinnen aus Risikogruppen, die nicht arbeiten dürfen, die Kräfte sind in verschiedene Schichten eingeteilt, wie Christiane Müller erläutert. Dazu kommen Krankheitsfälle und Erzieherinnen in Quarantäne. „Die Situation ist sehr angespannt und eine große Belastung für die Mitarbeiter“, erklärt die Leiterin der Pusteblume. So ähnlich sehe es bei allen Einrichtungen aus.

Ein Container mit Platz für zwölf weitere Krippenkinder würde zumindest etwas Entlastung bringen. „Und damit setzt die Gemeinde auch ein Zeichen, das sie etwas unternimmt, auch für die Eltern. Biblis muss dringend nachrüsten und etwas tun, um die Familien und Kinder zu versorgen“, betont Britta Spatz.

Der Bürgermeister berichtete, dass die Kitas jetzt schon überbelegt seien. Das werde vom Jugendamt nur genehmigt, weil für 2023 die Neueinweihung einer Kita in Aussicht stehe. Für den Betrieb des Containers werden drei neue Erzieherinnen gebraucht. Und die müsse man sich so schnell wie möglich sichern. Der Bedarf sei überall groß, viele Erzieher und Erzieherinnen, die im Sommer ihre Ausbildung beenden, würden sich bereits jetzt nach Arbeitsplätzen umschauen.

„Das ist eine neue Information für die Politik. Diese Dramatik war nicht so deutlich“, bekannte Sven Vollrath (SPD). Hans Michael Platz, Fraktionsvorsitzender der CDU, betonte, je mehr Baugebiete es gebe, umso mehr Kita-Plätze brauche es auch. Seine Idee war es, die alte Grundschule in der Viktoriastraße umzurüsten, wenn der Schulneubau in der Freiherr-vom-Stein-Straße steht.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 26.01.2021