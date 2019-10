Lauftreff erweitert Angebot

Biblis.Den Lauftreff der Turngemeinde 1906 Biblis gibt es in seiner ursprünglichen Form mit der Donnerstags-Stammgruppe inzwi-schen seit zwei Jahren. Der ursprüngliche Gedanke war, gemeinsam durch die dunkle Jahreszeit zu laufen. Allerdings wuchs die Gruppe stetig und die gemeinsame Begeisterung und Leidenschaft für den Sport motivierte so sehr, dass die Gruppe nach dem Winter gemeinsam weiter lief. Im vergangenen Jahr konnten fünf weitere Lauftreffbetreuer die Ausbildung des Hessischen Leichtathletikverbandes absolvieren. Sieben Betreuer stehen nun in den Startlöchern und haben ein neues Laufangebot beschlossen, das ab Anfang Oktober umgesetzt wird.

Das Early-Bird Training mit Gabi Stein ist insbesondere für Läufer, die gern auch morgens bereits einen Trainingslauf absolvieren. Stein selbst ist eine leidenschaftliche Langstreckenläuferin, die ihren Sport liebt und damit jeden begeistert und motiviert. Die Dienstag-Abend Gruppe richtet sich insbesondere an die Läufer, die gern etwas schneller laufen und auch gezielt für Wettkämpfe trainieren. Stefan Weidl ist bereits seit vier Jahren im Lauftreff und bringt viele Jahre an Erfahrung im Training mit der Gruppe mit. Die Allrounder-Gruppe ist im Laufe der vergangenen zwei Jahre so groß geworden, dass der Lauftreff durch die Begleitung von insgesamt drei Betreuern nun auch die Einsteiger individuell begleiten kann. Jeder läuft mit der Gruppe mit, in der er sich am besten aufgehoben fühlt. Es gibt Tipps rund um das Thema Laufen generell aber auch zu der Frage „wie erreiche ich meine individuellen Lauf- und Trainingsziele“. Samstags bietet Klaus Hartweck die Flexi-Gruppe von Oktober bis März ab 14 Uhr an. Diese Gruppe richtet sich an alle Läufer, die gern Abwechslung ins Training bringen. Klaus bietet hierzu auch Läufe in der näheren Region an, um auch mal Berge oder Trail-Strecken zu laufen.

Abgerundet wird das Angebot durch die Genussläufer am Sonntag. Der lockere Lauf steht im Fokus von Dimitri Naumeier und Wolfgang Nowak.

Zur Teilnahme ist keine Mitgliedschaft erforderlich. Für Fragen ist Lauftreffleiterin Anne-Karien Weidl unter der 0176/81 17 32 73 oder lauftreff@tg-biblis.de zu erreichen. red

