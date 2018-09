Launige Rede mit Kritik und Lob

Biblis.Biblis kann sich seit über zehn Jahren auf Kerwevadder Norbert Linn verlassen. Die Kerwe im Ort ist zwar ein „Stiefkind“, jedoch ziehen Linn, seine Kerwemädscher und vor allem seine amüsanten, aber auch kritischen Kerwereden stets das Publikum an. Auch diesmal war „Bella’s Biergarten“ gut besetzt, und die Biwwelser hörten genau hin.

„Wenn ich über Leit hier was erzähl, werd ich vielleicht schnell kriminell“, befürchtete Linn augenzwinkernd und verwies auf das neue Datenschutzgesetz. Auch schüttelte er den Kopf über manche, die für Zündstoff im Ort sorgen, in der Vergangenheit zur Kerwerede kamen und sich dann öffentlich in Leserbriefen beschwerten. „Zweimal tat dess schun passier’n, weil Menschen keinen Spass kapier’n“, sprach Linn und beließ es dabei.

Endlich wieder Gurken

Stattdessen erinnerte er an das Förderprogramm von Biblis, bei dem die Bürger aufgerufen seien, den Ort mitzugestalten: „Moin Wunsch, der werd’ wohl net erfüllt, dass aussem Rothausbrunne Bier mol quillt.“ Von Bier kam er auf die Gummern. Denn 2017 fehlten diese doch tatsächlich ausgerechnet auf dem Gurkenfest. Gut, dass der Fußballverein in diesem Jahr ein Gurkenfass besorgte. Und siehe da, „man glaubt es kaum, halb Biwwels tat wier Gummern kau’n“. Kritik kam in der Rede jedoch an den verfrühten Schließzeiten des Gurkenfestes auf, wohl aufgrund von „neie Leit, die duun glei schenne, soan, sie kenne net mehr penne“.

Und vom Gurkenfest ging es weiter zur Biwwelser Kerb, über die kaum noch geredet werde. Wirtin Bella halte diese Tradition in ihrem Garten noch hoch und gestalte ein Fest. „Und jetzt macht de WVB doch gonz eiskalt, aus de Kerb e Herbstvielfalt!“, sinnierte Linn über die neue Einkaufsaktion im Ort zur Kirchweih. „Duun de Festname annerscht deklarier’n, ich kann’s net kapier’n“, schüttelte der Kerwevadder den Kopf und monierte allgemein, dass die Kerb ein Stiefkind sei. Selbst Plakate von anderen Kerwe-Festen machten der örtlichen Konkurrenz. „Dess is dess selbe Wochenend’, wo bei uns wär’ dess Event, wer so ebbes genehmische tut, sorry, do kocht hoch moi Blut.“

Aber es gab auch viel Schönes aus dem Ort zu berichten. So das Engagement der Eltern für die Umgestaltung des großen Spielplatzes. Die Bürgerstiftung sei sehr rege und bringe sich im Ort und bei den Vereinen als Sponsor ein.

Die Gaststättenlandschaft habe sich in Biblis toll entwickelt. Im Sommer habe es sogar ein fliegendes Einhorn gegeben. Dieses aufgeblasene Getier flog bei einem Sturm über den See und die Straßen von Biblis – da hätten einige auch gleich die Tierrettung informiert. „Ich hebb geheert, es wär net tot, im Bauhof kriegt er’s Gnadenbrot.“ str

