Legendäres Vereinslokal bleibt in Erinnerung

Biblis.Was wäre ein Verein ohne sein Vereinslokal? Das traditionsreiche „Deutsche Haus“ in der Darmstädter Straße 33 war weit mehr als ein herkömmliches Vereinsdomizil, es wuchs regelrecht zur Kultstätte des Vereins heran.

Hier nahm sich die Großfamilie Lehmann in vorbildlicher Weise der Fußballer an. Sie sorgte nicht nur dafür, dass der Durst der Spieler gelöscht wurde, sondern tröstete nach einer verlorenen Begegnung auch so manche Fußball-Seele.

Bis zu seinem Tod im Jahre 1957 stand der ehemalige Torwart Jakob Lehmann, Gründungsmitglied des FV Biblis mit der Mitgliedsnummer 5, als Wirt hinter dem Tresen des Vereinslokals.

Resolute Wirtin

Diese Aufgabe übernahm bald seine Gattin Dora, die von ihren Söhnen Ludwig, Horst und Helmut dabei tatkräftig unterstützt wurde. Bis ins hohe Alter von 92 Jahren galt Dora Lehmann, die 1992 unter großer Anteilnahme der Bibliser Bevölkerung zu Grabe getragen wurde, als resolute Vereinswirtin, die ihre Meinung nicht hinterm Berg hielt.

Das „Deutsche Haus“ – in der Gaststätte spielte sich so manche Anekdote ab, die die Vereinsmitglieder noch viele Jahre später zu Tränen rührte. Beispielsweise 1950, als Spieler Heinrich Georgi eine Geiß mit in das Lokal führte. Sie wurde von Richard Bitsch, nachdem er ein Bierglas zum Melkeimer umfunktioniert hatte, gemolken.

Viele Lieder gesungen

Nicht zu vergessen, die zahlreichen Lieder, die im „Deutschen Haus“ angestimmt wurden. Sie ertönten bereits von weit her, als sich die Ankunft des FVB-Trosses, einen Fußmarsch vom Sportplatz zurücklegend, lautstark ankündigte.

Das „Deutsche Haus“ war auch für die Tischtennisspieler des FV Biblis ab der Gründung der FVB-Tischtennisabteilung im Jahr 1963 ganz besonders wichtig. Ehe sie 1970 in die Riedhalle umzogen, bauten sie dort ihre grünen Platten auf.

Auch die letzte große Meisterschaftsfeier des FV Biblis im Jahr 2011 im „Deutschen Haus“ ist vielen heute noch in lebendiger Erinnerung.

