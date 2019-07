Leitung lobt neue Regelung

Biblis.Viele Jahre lang hatte der Förderverein der Steinerwaldschule die Schulkindbetreuung Kuckucksnest in Nordheim geleitet – und zwar ehrenamtlich. Ab 1. August übernimmt die Gemeinde Biblis die Trägerschaft (wir haben berichtet). „Ein Glücksgriff“, wie es Kuckucksnest-Leiterin Andrea Paul formuliert.

Denn so bleibe die Schulkindbetreuung in heimischen Händen und muss nicht von einem auswärtigen Träger übernommen werden. „Wir haben schon in den Vorgesprächen gemerkt, dass die Gemeinde der richtige Partner ist“, berichtet Paul. Bürgermeister Felix Kusicka habe sich sehr eingesetzt und seine Mitarbeiter immer wieder mit ins Boot geholt. „Ich freue mich auf eine gute und fruchtbare Zusammenarbeit.“

Für die Arbeit des Fördervereins findet sie nur lobenden Worte: „Was für eine Leistung, ein großes Danke nochmals an das Team für das tolle Engagement“, betont die Kuckucksnest-Leiterin. Das nächste halbe Jahr wird als Übergangszeit noch gemeinsam von der Gemeinde und dem Förderverein organisiert. Am 1. Januar scheidet der Förderverein dann komplett aus.

Die Kinder werden von dem Wechsel kaum etwas merken. Alle neun Mitarbeiter bleiben vor Ort. Auch an den Betreuungszeiten ändert sich nichts: Diese laufen von 7 bis 17 Uhr, freitags bis 16 Uhr. Die Zeiten gelten ebenso für die Ferienbetreuung. Zwar steigt der Beitrag von 95 auf 110 Euro für das erste Kind, für alle Geschwisterkinder bleiben die jetzt schon gültigen Rabatte erhalten. Gleichzeitig verlängern sich die Zeiten.

„Bisher haben wir drei Wochen in den Sommerferien betreut und jeweils eine Woche in den Oster- und und den Herbstferien, insgesamt fünf Wochen“, erklärt Paul. Nun passe sich die Nordheimer Schulkindbetreuung den Bibliser „Tintenklecks“-Kollegen an: Geboten werden zwei Wochen in den Oster- und zwei Wochen in den Herbstferien, außerdem eine Woche in den Winterferien – also drei Wochen zusätzlich. str

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 24.07.2019