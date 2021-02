Leitungen zugefroren

Für bemerkenswerte Bilder sorgt der Frost am Rhein. © Steven Alongi

Nordheim.„Es hört nicht auf, ständig kommt was Neues.“ Nachdem das Hochwasser am Rhein in Nordheim zurückgegangen ist, hat sich Steven Alongi vorgenommen, am Wochenende wieder den Betrieb in seiner Gaststätte „Zur Rheinfähre“ (Fauti) aufzunehmen. Doch nun könnte der Frost ihm einen Strich durch die Rechnung machen. „Unsere Leitung ist zugefroren, die Pumpe kann kein Wasser aus dem Brunnen ziehen“, erzählt der Gastwirt. Zwar habe er die Rohre isoliert und leere sie jeden Abend, doch am Brunnen selbst könne er nichts ausrichten. Trotzdem lacht er. „Das ist das Abenteuer Rheinfähre“, sagt er und räumt trotzdem auf, damit die Besucher die Gaststätte erreichen können – sollte sie öffnen.

Im Außenbereich kann Steven Alongi allerdings gar nicht so viel schaffen, wie er sich vorgenommen hatte, da alles festgefroren ist. Die Hilfe, die ihm Ehrenamtliche zugesagt haben, benötigt er daher nicht. „Es war auch nicht so dreckig wie sonst nach einem Hochwasser. Wir hatten zwar Treibgut, aber überraschend wenig Schlamm.“ Der Biergarten sei allerdings unterspült worden. Diesen Schaden werde er ausbessern, sobald es wärmer ist.

Die Kälte macht Alongi sonst nichts aus. „Die Atmosphäre ist fantastisch: auf der einen Seite der Rhein, auf der anderen die weißen Felder“, schwärmt er. Sobald die Sonne scheine, kämen auch wieder mehr Spaziergänger. Ihnen würde er gerne sobald wie möglich etwas anbieten. „Es kribbelt total in den Fingern. Wir warten darauf, wieder loslegen zu können.“ cos

