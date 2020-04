Leseproben laufen nun per Skype ab

Biblis. „Juhu“, „Hallo“, rufen alle und winken in die Kameras ihrer Laptop. Einer nach dem anderen ploppt auf dem Bildschirm auf, und so finden sich die sieben Laienschauspieler der Theater AG Biblis „Kleiner Bär und Company“ per Skype zur Theaterprobe wieder. Seit Wochen weichen sie auf dieses Medium aus, bleiben so im sozialen Kontakt und arbeiten fleißig weiter an ihrem Kindertheaterstück, das im Oktober Premiere feiern soll.

Durch die Maßnahmen zur Kontakt-Minimierung während der Corona-Pandemie sowie die Schließung der öffentlichen Einrichtungen, in denen sich die Gruppe sonst zum Proben getroffen hat, organisierten sich die Laienschauspieler schnell um - jetzt sind sie digital aktiv. Jeden Mittwoch treffen sie sich weiterhin zu ihren normalen Probezeiten und kommen per Skype zusammen. „Für uns ist das im Moment noch gut machbar“, sagt Vorsitzende Vanessa Linn. In den vergangenen Wochen hätten sie viel am Text des neuen Stückes gearbeitet.

Seit Anfang des Jahres trifft sich die Gruppe bereits einmal in der Woche. Verschiedene Stücke haben sie angelesen und sich am Ende für ein schönes Kindertheaterstück entschieden. Der Titel sei aber noch geheim. Dabei behält die Theater AG im Hinterkopf, dass aktuell keine großen Zukunftspläne gemacht werden können. „Niemand kann genau sagen, wie die Situation im Oktober sein wird, welche Maßnahmen dann gelten, und ob wir uns überhaupt richtig auf ein Stück vorbereiten können“, so Linn. Denn keiner weiß, ob und wann Bühnenproben und Gruppentreffen wieder möglich sein werden. Das Gleiche gilt für gemeinsame Wochenenden, um Kulissen zu bauen, um Hintergründe oder Requisiten für das Stück vorzubereiten. Noch wolle keiner einen Schlussstrich unter diese Theatersaison ziehen.

„Wir treffen uns weiterhin jede Woche am Laptop, tauschen uns aus, lachen miteinander, arbeiten am Text und halten per Skype Leseproben ab“, erzählt Linn. Alle haben sich dafür ausgesprochen, weiterzumachen und nicht zu pausieren. Ihnen geht es auch um den freundschaftlichen Austausch und die Aufrechterhaltung der sozialen Kontakte und ihres Hobbys. Dank der technischen Voraussetzungen sei dies machbar, sogar die Älteren in der Gruppe haben Skype installiert. „Schön, wie wir trotz der Coronazeit verbunden bleiben und den Zusammenhalt stärken“, freut sich Linn. str

