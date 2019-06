Letzte Amtshandlung für Paula I. und Larissa

Biblis.„Wir freuen uns auf ein ‚heißes‘ Fest mit Sonnenschein, toller Musik und guter Stimmung“, sagte Bruno Neumann, Vorsitzender des Wirtschafts- und Verkehrsvereins Biblis (WVB), bei der Eröffnung des 67. Bibliser Gurkenfestes. Sein Wunsch ging in Erfüllung: Das Gurkenfest war sehr gut besucht. Vor allem die lauen Sommernächte, die Livebands, das Treffen von Freunden und Bekannten auf der Festmeile sowie die überwiegend von örtlichen Vereinen angebotenen kulinarischen Leckereien zogen die Besucher an. Darunter auch Delegationen aus den drei Partnerstädten von Biblis.

Am Freitag eröffnete Bruno Neumann gemeinsam mit Gurkenkönigin Paula I. das traditionelle Heimatfest der ehemaligen Gurkenmetropole. „Unser Amtsjahr ist bald vorbei, wie konnten viele tolle Erfahrungen sammeln und Menschen kennenlernen. Das Gurkenfest bleibt uns in schöner Erinnerung“, meinte Paula I., ihr zur Seite stand Prinzessin Larissa. Paula I. dankte dem WVB für die Organisation des Gurkenfestes, das der Verein in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Biblis auf die Beine stellt. Neumann betonte zudem, dass ohne das Verständnis der Anwohner so ein Fest im Herzen von Biblis nicht möglich sei. Dafür sei der WVB sehr dankbar.

Auch die Erste Kreisbeigeordnete Diana Stolz war vor Ort, sie knickste vor den Gurkenhoheiten und ernannte Biblis zur „Gurken-Hauptstadt von Deutschland“. Denn die leckere Gurke sei nicht nur ein Super Food, sondern sei zum Gemüse 2019 gekürt worden.

Bürgermeister Felix Kusicka schlug das Freibierfass an. Und dann war schon richtig was los auf der Festmeile. Die Musiker der beiden Bands „Late Lounge“ und „Dirty Doc“ unterhielten ihr Publikum, es wurde sogar getanzt. Bei den Bands setzte der WVB auf Bewährtes und kam auch Wünschen der Gäste nach. So beim Auftritt der Gruppe „The Silverballs“, die Rock’n’Roll zum Besten gaben und samstags auf der Hauptbühne für Stimmung sorgen.

Auf der zweiten Bühne spielte die Band „Sounds“ von Oldies bis hin zu aktuellen Charthits. Jeden Tag gab es zwei Live-Bands. Samstags war die Festmeile zwischen katholischer Kirche und Rathaus erneut sehr gut besucht. Einheimische und Auswärtige tummelten sich dort. Teilweise gab es Staus auf der Festmeile durch Menschentrauben.

„Das Gurkenfest ist um die Ecke, hier treffe ich viele Freunde, und die Musik ist immer gut“, erzählte Claudia Tradia aus Bobstadt. Das warme Wetter war zum abendlichen Feiern gut geeignet, nachmittags war es oftmals zu heiß für einen Bummel draußen.

Dies war vor allem am Sonntag zu spüren, bei Hitzewarnung in Richtung vierzig Grad. Nachmittags war weniger los auf der Festmeile, einige Sommerfreunde nutzten aber trotzdem die Gelegenheit, sich beim verkaufsoffenen Sonntag in den Geschäften umzuschauen. Es sollte ein Platzkonzert der Bibliser Brass Band auf der Hauptbühne geben, der Verein teilte jedoch mit, dass dieses aufgrund der hohen Temperaturen nicht stattfinden wird. Am Sonntagabend kamen die Besucher wieder auf die Straße, die Festmeile lag dann auch im angenehmen Schatten, so dass einem längeren Verweilen nichts mehr im Wege stand. Als Bands hatte der WVB für den Abend das „Bollwerk-Trio“ sowie „Red Hot“ engagiert.

