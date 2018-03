Letzte Reise an die Ostküste

Anzeige

Biblis.Mit dem Film „Die Spur“ startet die Bibliser Filminsel heute um 20 Uhr in ihr langes Wochenendprogramm. In einem kleinen, abgelegenen Bergdorf an der polnisch-tschechischen Grenze geschehen grausame Morde. Die Opfer sind allesamt begeisterte Jäger, in der Nähe ihrer Leichen sind Spuren von wilden Tieren zu finden. Rächt sich die Natur beziehungsweise das Wild an ihnen? Oder ist ein Mensch für die Taten verantwortlich? Die Polizei tappt zunächst im Dunkeln, hat aber bald die exzentrische Einzelgängerin Janina Duszejko im Visier, die sich als strikte Vegetarierin über das ignorante Verhalten der Männer im Ort beschwert. Sie verdächtigt die Jäger der Gemeinde zudem, für das plötzliche Verschwinden ihrer Hunde verantwortlich sind. Die pensionierte Ingenieurin beginnt, eigene Nachforschungen anzustellen.

Roadmovie mit Helen Mirren

Am Wochenende wird es lustig, traurig, spannend und heiter. Das romantische Roadmovie „Das Leuchten der Erinnerung“ verknüpft die Themen Alter und beginnende Demenz mit Zukunftsplänen und einer Reise in einem Wohnmobil. Der Film wird von Freitag, 23., bis Sonntag, 25. Februar, jeweils um 20 Uhr, gezeigt.

Schon seit vielen Jahren sind Ella (Helen Mirren) und John (Donald Sutherland) glücklich miteinander verheiratet, doch mittlerweile macht sich das Alter bemerkbar. Die beiden haben das Gefühl, dass ihnen nicht mehr viel Zeit bleibt, zumal ein Großteil ihrer Freizeit von Arztbesuchen und den Bedürfnissen und Forderungen ihrer mittlerweile längst erwachsenen Kinder verschlungen wird. Doch ihre Tage sollen nicht ungenutzt verstreichen, und so begeben sich die beiden in einem Oldtimer-Wohnmobil auf einen Road-Trip entlang der amerikanischen Ostküste, um das Haus von Ernest Hemingway in Key West zu besuchen. Ihre Ärzte und Kinder halten den Trip von Boston bis nach Florida für keine gute Idee, trotzdem brechen Ella und John auf.