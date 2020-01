Letzter Besuch beim Christkind

Biblis.Die ehrenamtlichen Helfer, die sich seit Jahrzehnten um Auf- und Abbau der Weihnachtskrippe in der katholischen Kirche St. Bartholomäus Biblis kümmern, haben beschlossen, eine neue Krippe anzuschaffen. Neue Figuren sollen es sein sowie leichtere Krippenelemente. Somit ist die alte Krippe in ihrer jetzigen Form nun zum letzten Mal zu sehen. Am Sonntag, 2. Februar, organisieren Ehrenamtliche die Besichtigung zwischen 14 und 16 Uhr. Um 15 Uhr kann sich die Gemeinde mit einer Andacht von dem Krippen-Kunstwerk verabschieden.

Der kommende Sonntag ist dem Fest der „Darstellung des Herrn“ gewidmet. Ein würdiges Datum für den letzten Tag der von Heinz Beickert vor etwa 40 Jahren geschaffenen Weihnachtskrippe. Denn einer alten Tradition zufolge wird die Krippe nach dem Fest, das früher als „Maria Lichtmess“ gefeiert wurde, abgebaut. Heinrich Rettig und sein nahezu zehnköpfiges Team werden sich am Montagfrüh an den Abbau machen.

Große Anziehungskraft

Aller Voraussicht nach wird die Tochter des Erbauers, Elisabeth Weikum, die Krippe als Erinnerung an ihren Vater übernehmen. Die Krippe war für Generationen ein Anziehungspunkt. Zum Abschied soll es deswegen noch einmal diese Besichtigungsmöglichkeit gegeben. Die Krippe hat über die Jahre hinweg viele tausend Menschen in Biblis, vorwiegend Kinder, in ihren Bann gezogen. Sie stellt das Lukasevangelium dar.

Die neue Krippe ist bereits in der Planung. Im vergangenen Jahr fand schon ein Benefizkonzert statt, an dem Spendengelder gesammelt wurden. Die Spendenaktion sei bisher sehr gut gelaufen. Hierfür bedanken sich die Pfarrgemeinde und das Krippenbauteam herzlich. So konnten bereits Angebote für die Figuren eingeholt werden. Viele Spender haben sich auch bereiterklärt, die Kosten für die eine oder andere Figur komplett zu übernehmen. Mehr als 70 Prozent der zu erwartenden Kosten dürften inzwischen gedeckt sein.

Die Figuren werden ausnahmslos aus Holz geschnitzt. Der Stall mit dem dazugehörenden Umfeld wird vom Krippenbauteam unter Mitwirkung von Schreiner- und Krippenbaumeister Dieter Kissel geschaffen. Ein Teil der Figuren ist bereits in Auftrag gegeben, damit auch sichergestellt werden kann, dass die Krippe rechtzeitig fertig sein wird.

Von den künftigen Figuren, der Heiligen Familie, den Hirten, den Königen und den Tieren sind Fotos angefertigt worden, die am Sonntag zu sehen sein werden. Die Pfarrgemeinde hat zudem ein Spendenkonto eingerichtet. Beträge können auch im Pfarrbüro abgegeben werden, das auf Wunsch Spendenquittungen ausgestellt.

