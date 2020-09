Liebesdrama in Biblis

Biblis.Die Dokumentation „Für Sama“ läuft am Donnerstag, 1. Oktober, 20 Uhr, in der Bibliser Filminsel.Waad Al-Kateab lebt zusammen mit Samas Vater Hamza, einem Arzt, der im letzten funktionierenden Krankenhaus im von Rebellen besetzten Aleppo arbeitet. Die Stadt ist umzingelt und wird täglich vom syrischen Regime und der russischen Luftwaffe bombardiert, sodass die junge Mutter befürchten muss, jeden Moment getötet zu werden. Sie filmt eine Nachricht an ihre einjährige Tochter, um zu erklären, wer ihre Eltern waren, wofür sie kämpften und warum Sama auf die Welt kam.

„After Truth“ heißt der Film, der von Freitag, 2., bis Sonntag, 4. Oktober, jeweils um 20 Uhr, läuft. Nachdem Hardin sie sehr verletzt hat, beschließt Tessa, die Beziehung mit ihm zu beenden. Nach den Ereignissen will sie einfach nur noch zurück in ihr altes Leben. Als sie ihr Traum-Praktikum bei der Vance Publishing Company bekommt, erregt sie die Aufmerksamkeit ihres neuen Kollegen Trevor. Der ist genau die Art Mann, mit dem Tessa eigentlich zusammen sein sollte: Er ist klug, humorvoll, sieht gut aus und ist verantwortungsbewusst. Dennoch denkt sie an Hardin.

Lassie reißt aus

„Lassie – Eine abenteuerliche Reise“ ist der Kinderfilm, der am Sonntag, 4. Oktober, 15 Uhr, gezeigt wird. Flo ist zwölf Jahre alt und Lassie seine beste Freundin. Seit er denken kann, leben er und seine treue Hündin in einem beschaulichen Dörfchen in Süddeutschland. Eines Tages jedoch verliert Florians Vater seine Arbeit, was dazu führt, dass die Familie in eine kleinere Wohnung ziehen muss, wo keine Hunde erlaubt sind. Die Collie-Hündin findet ein neues Zuhause bei Graf von Sprengel. Lassie wird nicht gut behandelt, reißt aus und macht sich quer durch Deutschland auf die Suche nach Flo.

Wegen Corona sind die Plätze beschränkt. Im Foyer und beim Gang auf die Toilette wird ein Mundschutz benötigt. Die Karten können nur online bestellt werden. In die Kindervorstellung dürfen Kinder unter zwölf Jahren nur in Begleitung eines Erwachsenen. cid

