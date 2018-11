Lieblingsbücher spielen die Hauptrolle

Susanne Störkel-Roth erfüllt ihren Zuhörern Lesewünsche. © str

Biblis.Mit Büchern in der Hand machen es sich die Mädchen und Jungen in der Bücherei der katholischen Kindertagesstätte Sonnenschein Biblis in der Kuschelecke bequem. Lesen können die Kleinen selbst noch nicht, aber Bilder anschauen geht. Außerdem kamen am Weltvorlesetag einige Mütter und Großeltern vorbei und lasen den Kindern aus ihren Lieblingsbüchern vor.

Vorlesen ist im Sonnenschein ein festes Ritual: „Wir haben mit Andrea Palzer aus Eich eine Lesepatin, die einmal in der Woche bei uns vorbeikommt und die Kinder in die Welt der Bücher entführt“, freut sich Erzieherin Annette Reis. Auch am Vorlesetag war sie dabei.

Aber auch Erzieher nahmen Bücher zur Hand, Großeltern hatten sich angemeldet, und auch Mütter wie Susanne Störkel-Roth erfüllten in der Bücherei Lesewünsche der Kinder.

„Unser Förderverein sorgt für Veränderung“, verriet Annette Reis. Dank der finanziellen Unterstützung des Fördervereins wird die Bücherei renoviert, dazu gehört ein neuer Boden, neue Farbe an der Wand und eine neue Innengestaltung. „Wir freuen uns schon sehr auf den Umbau“, versicherte die Erzieherin.

Neben dem Vorleseangebot gab es auch eine kleine Bücherausstellung, die zusammen mit der örtlichen Bücherei Lesezeit zusammengestellt wurde. „Wir haben hier nicht nur Bücher auf Deutsch, sondern uns für mehrsprachige Varianten entschieden“, berichtete Reis.

So gab es die bekannten Bücher um Elefant Elmar in mehreren Sprachen wie Polnisch, Arabisch, Französisch, Albanisch oder Englisch auf dem Büchertisch. Die Eltern können die entsprechenden Bücher direkt im Kindergarten bestellen, bezahlen und auch dort abholen. Ein schöner Service für Lesespaß auch außerhalb der Einrichtung, finden die Organisatoren.

Außerdem hat die Vorschulgruppe Schlaufüchse die Grundschule besucht, wo ihnen Kinder aus den dritten und vierten Klassen Geschichten vorgelesen haben. „Es gibt auch ein kleines Theater“, ergänzte Annette Reis.

