Liederkranz feiert bei jedem Wetter

© Berno Nix

Biblis.Wie schon so oft zeigte sich das Wetter zu Pfingsten wechselhaft. Dies bekam auch wieder das traditionelle Waldfest des MGV Liederkranz Biblis zu spüren. An einem Tag hieß es „Land unter“, es regnete sich über den Tag ein, am zweiten Festtag präsentierte sich der Himmel dagegen weitaus freundlicher. „Wir sind alle Wetterlagen gewöhnt. So ist das halt, wenn man eine Freiluftveranstaltung im

...

Sie sehen 10% der insgesamt 4231 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Südhessen Morgen, Dienstag, 22.05.2018