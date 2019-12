Liederkranz verzaubert Zuhörer

Biblis.Als Auftakt zum Jubiläumsjahr gab es bereits beim Weihnachtskonzert des Bibliser Liederkranzes eine musikalische Besonderheit: Die neue Dirigentin Katharina Hack hatte bereits im September einen Projekt-Kinderchor gegründet, der am Konzertabend das Musical „Simeon. Die unbekannte Weihnachtsgeschichte“ aufführte.

Ganz klassisch mit „Macht hoch die Tür“ gab der gemischte Chor den Ton an in der sehr gut besuchten Kirche St. Bartholomäus. Nach dem gemischten Chor fand sich der Männerchor im stimmungsvoll beleuchteten vorderen Kirchenbereich ein. Zweimal stimmten allein die Sänger ohne Instrumentalbegleitung weihnachtliche Klänge an, zunächst „Herbei, oh ihr Gläubigen“. Das modernere „Kalenderlied“ – der Satz stammte von Dirigentin Katharina Hack – erinnerte die Zuhörer daran, wie schnell ein Kalender seine Blätter verliert: „Kalender, Kalender, du bis ja schon so dünn. Jetzt ist es bis Weihnachten nicht mehr lange hin.“

Beim Frauenchor setzte die Dirigentin ebenfalls Akzente, diesmal als Solosängerin. So stimmte sie die erste Strophe von „Zu Bethlehem geboren“ an, danach setzten die Sängerinnen ein. Auch in den drei Stücken der Damen stand der adventliche Gedanke im Vordergrund. Beim Stück „Der helle Stern“ klang die Hoffnung nach der Geburt des Retters heraus. Ein Stern, der für alle leuchten und die Herzen berühren soll.

Simeon erwartet den Messias

Dazu passte das Musical „Simeon. Die unbekannte Weihnachtsgeschichte“ von Markus Heusser. Die Jungen und Mädchen sangen ihre Lieder zum dazu gehörigen Instrumental-Arrangement, das über Lautsprecher zu hören war.

Es ging um die Weihnachtsgeschichte aus dem Blickwinkel von Simeon, einem Greis, dem einst prophezeit wurde, dass er zu Lebzeiten noch den Messias sehen werde. Die Geschichte begann mit Simeon und seinen Enkeln, die ihn damit aufzogen, dass er ständig in den Tempel ging. Er sprach davon, dass er auf den Messias warte und die Kinder meinten: „Du bist schon so alt, warum soll dein Messias gerade jetzt kommen?“

Nach dieser szenischen Darstellung sangen alle Kinder „Warten, weiter warten“, ein Junge übernahm hier sogar einen Solopart, am Ende besangen sie Simeons Haltung: „Nein, ich gebe niemals auf.“

Zu den Liedern hatten die Kinder mit Dirigentin Katharina Hack passende Gesten und kleine Choreographien einstudiert. Verschiedene Szenen folgten. Die Kinder waren als Engel zu sehen, die den Erlöser ankündigten, oder als Hirten, die Simeon eine „ganz schräge Geschichte“ erzählten. Das sei so übertrieben, dass es gar nicht wahr sein könnte.

Großer Applaus

Mit dem Lied „Eine ganz normale Nacht“ in Bethlehem besangen die Kinder den Alltag der Hirten, der unterbrochen wurde von einem exklusiven Engelkonzert. Diese Nacht war also keinesfalls normal. Simeon erkannte, dass der Messias tatsächlich geboren wurde und lief zum Tempel, wo er Maria, Josef und den neugeborenen Jesus antraf. Während er das Kind in den Armen hielt, erschallt der Chor mit „Der Himmel kommt zu uns“. Großer Applaus brandete für die Jungen und Mädchen auf.

Nach dem Musical, das etwas über zwanzig Minuten dauerte, formierte sich der Chor „Freestyle“, der „Ein neues Weihnachtslied“ und „Alle Jahre wieder“ in ganz eigenem Stil präsentierte. Im Anschluss zeigten sich alle Chöre des Liederkanzes gemeinsam mit zwei Stücken, darunter „Dezemberträumen“, ein Arrangement von Katharina Hack.

Traditionell endete das Weihnachtskonzert mit „Oh du Fröhliche“, das gemeinsam mit den Besuchern angestimmt wurde.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 17.12.2019