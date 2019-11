Lisa Kreimes führt FSG zum Sieg

Biblis.Eine starke Leistung haben die Bezirksoberliga-Handballerinnen der FSG Biblis/Gernsheim bei ihrem 27:19 (14:11)-Erfolg bei der HSG Bieberau-Modau abgeliefert. „Vor allem in der Deckung war das heute sehr gut“, lobte FSG-Trainer Bernd Seiberth. „Von Anfang an standen wir defensiv sicher und hatten zudem mit Lea Milius im Tor einen starken Rückhalt“, so der Coach.

Ein Sonderlob verdiente sich Lisa Kreimes: „Sie hat die Abwehr hervorragend organisiert, war ein echtes Mentalitätsmonster und hat immer wieder das gegnerische Angriffsspiel unterbunden“, war Seiberth von der Leistung seiner Abwehrchefin begeistert.

Aber auch im Angriff lief es ordentlich bei den Gurkenstädterinnen: Am Ende konnte sich jede Spielerin außer Saskia Laudenbach, die von Beginn an in Manndeckung genommen wurde, in die Torschützenliste eintragen.

Bangen um Saskia Laudenbach

Allerdings gab es auch eine Schrecksekunde zu überstehen: Saskia Laudenbach verletzte sich bei einem Konter am Knie, konnte ab Mitte der zweiten Hälfte nicht mehr spielen. Eine genaue Diagnose steht noch aus. „Aber wir haben uns auch dadurch nicht aus dem Konzept bringen lassen, sondern vorne immer wieder gute Lösungen gefunden“, so Seiberth, der in Liboria Romano und Lisa Götz seine zwei erfolgreichsten Werferinnen hatte.

„Beide trafen mit einer guten Quote und auch Bianca Buttgereit machte mit ihren vier Feldtoren eine starke Partie. Ich hoffe, dass auch bei ihr nun der Knoten geplatzt ist“, lobte der Trainer und betonte: „Ich bin stolz, dass meine Mannschaft nach drei Niederlagen in Folge nun auswärts so stark aufgetreten ist. Das zeigt den Willen und die Moral der Spielerinnen.

Nach einem ausgeglichenen Beginn mit wechselnden Führungen übernahm Biblis/Gernsheim ab dem 10:10 (24.) das Kommando, legte ein 17:12 vor (33.) und wartete dann nach dem 21:19 (50.) mit einem beeindruckenden 6:0-Lauf zum 27:19-Endstand auf.

FSG-Tore: Liboria Romano (7), Lisa Götz (7/3), Bianca Buttgereit (4), Julia Schiefer, Denise Neumann, Ronja Feldmann (je 2), Lisa Kreimes, Lisa Argentino, Julia Höfle (je 1). me

© Südhessen Morgen, Dienstag, 05.11.2019