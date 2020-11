Lkw rangieren auf engstem Raum

Wattenheim.„Die Lkw fahren an acht oder neun Schildern vorbei, ehe sie vor unserer Einfahrt stehen, weil sie nicht weiterkommen.“ Uta Neumann kann nicht fassen, wie chaotisch die Verkehrssituation in Wattenheim durch die Sperrung wegen der Baustelle auf der L 3261 ist. Dabei leidet sie sonst auch unter dem starken Verkehr im Ortsteil. Denn sie wohnt direkt an der Wattenheimer Hauptstraße. Doch statt durchrauschender Laster wie sonst beobachtet sie nun immer wieder Lkw, die sich festfahren.

„30 Meter von uns entfernt hat ein Lkw beim Drehen sogar das Dach des Hauses beschädigt“, erzählt die Wattenheimerin Nadja Wolff. Bei vielen parkenden Autos seien bereits die Seitenspiegel abgefahren worden, berichtet auch Uta Neumann. „Mein Sohn hat vor einem halben Jahr die Motorhaube an seinem Golf verloren. Das ist echt kritisch hier“, sagt Nadja Wolff. Jetzt im Homeoffice erlebe sie täglich Dramen mit den Lastern. „Von Action und Fiege sind die nicht, die haben ihre Fahrer bestimmt längst instruiert“, ist Wolff überzeugt. Doch sie findet, die Schilder mit dem Durchfahrtsverbot für Lkw müssten viel deutlicher sein.

Jochen Vogel von der Landesbehörde Hessen Mobil, die die Bauarbeiten auf der Landstraße beauftragt hat, sagt dazu: „Es ist mehrfach beschildert, dass man über Wattenheim nicht nach Biblis kommt. Aber wir können nicht allen Lkw die Durchfahrt verbieten, da einige tatsächlich nach Wattenheim müssen.“ Es sei deutlich gekennzeichnet, wo es keine weitere Wendemöglichkeit gebe. „Die Schilder werden oft ignoriert, da hilft es auch nicht, noch mehr hinzustellen“, sagt der Sprecher von Hessen Mobil. Es handle sich um Fahrer aus aller Herren Länder, die ihrem Navi folgten.

Dem sei nur durch Kontrollen vom Ordnungsamt beizukommen, meint Vogel. Uta Neumann und Nadja Wolff wünschen sich auch, dass in Wattenheim öfter geblitzt werde. Mit dem neuen mobilen Blitzgerät, das im Dezember komme, „wird Wattenheim noch viel stärker in den Fokus rücken“, verspricht Bürgermeister Volker Scheib.

„Uns fehlt die Ortsumgehung“

„Es müssen Kontrollen her, die weh tun“, sagt Neumann. „Wenn die 40-Tonner hier vorbei rasen, wackelt im ersten Stock bei uns alles.“ Sie wohnt nahe am Ortsausgang. Dort werde oft schon früh beschleunigt. „Es ist Tag und Nacht schlimm – im Sommer wie im Winter.“ Diese Situation mindere auch den Wert ihres Hauses, fürchtet sie. „Wer will schon in Wattenheim an der Hauptstraße wohnen? Uns fehlt einfach die Ortsumgehung.“ Laut Jochen Vogel wurde diese Anfang der 2000er Jahre abgelehnt. „Die Gemeinde hatte sich damals dagegen ausgesprochen, dann wurde das nicht weiter verfolgt“, erinnert er sich.

Die Sperrung der L 3261 werde übrigens früher als geplant aufgehoben: Die Fahrbahndecke sei bereits fertig, es fehlten nur noch Markierungen und Schutzplanken. Die nächste Baustelle hat Hessen Mobil aber schon im Blick: Im Frühjahr soll der Marsch-Kreisel an der B 44 komplett umgebaut werden. „Wenn man von Biblis nicht mehr auf die Landstraße fahren kann, wird der Verkehr über Wattenheim geleitet.“ Es handle sich um wenige Wochen, aber in dieser Zeit werde der Verkehr im Ortsteil stark zunehmen.

