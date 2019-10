Lkw-Verbot in Straße

Biblis.Die geplante Betriebserweiterung der Firma Wetzel im Gewerbegebiet „Am Hohen Weg“ hatte Proteste der Anwohner hervorgerufen. Umstritten ist vor allem die zunächst vorgesehene Steinbrecheranlage. Mittlerweile gibt es zu dem Thema einen Akteneinsichtsausschuss. Bürgermeister Felix Kusicka teilte mit, dass die erst kürzlich angedachte Änderung in ein Wohngebiet an dieser Stelle „nicht mehr im Gespräch“ sei. Volker Scheib forderte einen „runden Tisch mit allen Beteiligten“ und betonte gleichzeitig: „Biblis braucht zuverlässige Betriebe.“ Ralph Bühler warnte davor, Zusagen zu machen, ohne die Bürger zu befragen. Wetzel könnte an der L 3261 angesiedelt werden. Ein Leser hatte wegen des Lkw-Verkehrs in der Gewerbestraße an die Redaktion geschrieben. Es gebe Durchfahrtsverbote, so Kusicka. Doch die Lkw-Fahrer hielten sich nicht daran. Es soll mehr Kontrollen geben. ps

