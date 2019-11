Lokalschau in der Riedhalle

Biblis.Der Geflügelzuchtverein Biblis richtet am Sonntag, 10. November, die traditionelle Lokalschau für Rassegeflügel in der Riedhalle aus. 275 Tiere werden Preisrichtern und Publikum präsentiert. Eröffnet wird die Ausstellung am Sonntag, 10. November, um 10.30 Uhr durch Bürgermeister Felix Kusicka. Zu den Publikumsmagneten in der Riedhalle zählt der Bauernhof mit Kükenschlupf. Bei der traditionellen Tombola können im Anschluss an die offizielle Eröffnung viele Preise gewonnen werden. Am Stand des Imkers Michael Wetzel gibt es Infos zur Bienenzucht und diverse Produkte rund um den Honig. Fürs leibliche Wohl ist gesorgt. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 08.11.2019