Lustiger Bayernkrimi

Biblis.Mit „Good bye, Lenin!“ wirft die Filminsel am Donnerstag, 19. September, 20 Uhr, einen Blick in die Vergangenheit – passend zum Mauerfall vor 30 Jahren. Der bekannte Film aus dem Jahr 2003 mit Daniel Brühl und Katrin Sass spielt kurz vor dem Ende der DDR, als die engagierte Sozialistin Christiane Kerner ins Koma fällt. Als sie acht Monate später wieder erwacht, soll sie sich nicht aufregen – also lässt die Familie in der Wohnung die DDR wieder auferstehen.

Die Krimikomödie „Leberkäsjunkie“ um den Provinzpolizisten Franz Eberhofer läuft am Wochenende von Freitag, 20., bis Sonntag, 22. September, jeweils 20 Uhr. Eberhofer soll aufgrund seiner Cholesterinwerte auf Wurst und Fleisch verzichten. Das macht ihm schlechte Laune. Hinzu kommt noch eine Brandleiche und Stress mit Susi.

Schwedischer Kinderfilm

Für Kinder zeigt das Kino am Sonntag, 22. September, 15 Uhr, den schwedischen Animationsfilm „Kommissar Gordon & Buffy“. Mitten im Winter nimmt ein Dieb den Bewohnern des Waldes ihre mühsam gesammelten Nussvorräte weg. Das ruft Kommissar Gordon auf den Plan, dabei hilft ihm die pfiffige Maus Buffy. Der Kommissar bildet sie zu seiner Assistentin aus. cid

