Mädchen sind am Ball

Wattenheim.Der Jugendförderverein (JFV) BiNoWa veranstaltet am Samstag, 1. Juni, einen Mädchenfußball-Cup auf dem Sportplatz in Wattenheim. Dort werden Kickerinnen der C- und D-Jugend ihr Können am runden Leder zeigen.

Beim Turnier der D-Juniorinnen treten drei Mannschaften ab 11 Uhr an: die Gastgeberinnen gegen MSG Auerbach und TSV Nieder-Ramstadt. Von 11 bis kurz vor 12 Uhr findet hier die Hinrunde statt, ab 12 Uhr die Rückrunde. Die Heimmannschaft spielt um 11 Uhr sowie um 12.40 Uhr.

Beim Wettkampf der C-Jugend stehen sechs Mannschaften bereit, ab 14 Uhr wird hier gespielt. Mit dabei sind TSV Nieder-Ramstadt, TSV Auerbach, Kickers Mörfelden, SV 1921 Erbenheim, Hassia Dieburg und die JFV BiNoWa. Die Zuschauer können die Heimmannschaft gegen 14.32 Uhr, 15.20 Uhr, 16.08 Uhr, 16.40 Uhr sowie 17.12. Uhr angefeuert werden. Der Eintritt ist frei, für das leibliche Wohl ist gesorgt. str

© Südhessen Morgen, Freitag, 31.05.2019