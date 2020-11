Mängel per App melden

Biblis.Die Gemeinde Biblis führt zusammen mit dem KMB (Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße) den Mängelmelder als Bürgerservice ein: Schlaglöcher, wilde Müllablagerungen, defekte Straßenschilder oder andere Mängel im öffentlichen Raum können Bürger künftig schnell über die Mängelmelder-App oder online unter www.biblis.eu oder www.kmb-bensheim.de/maengelmelder/ melden.

Vorteil der digitalen Mängel-Meldung: Man kann sie mobil über das Smartphone noch an Ort und Stelle aufgeben und mit Foto versehen – und anschließend jederzeit den aktuellen Bearbeitungsstand seines Anliegens sehen. Auf der anderen Seite verringere sich bei der Gemeinde der Verwaltungs- und Kostenaufwand für das Management von Bürgeranliegen. Für Bürgermeister Volker Scheib hat der Service aber auch auf einer anderen Ebene eine wichtige Bedeutung: „Mit dem Mängelmelder kann sich jeder Bürger und jede Bürgerin der Großgemeinde für ein verbessertes Stadtbild und eine erhöhte Lebensqualität einsetzen – für mich ist das somit auch eine gelebte und niedrigschwellige Form von Bürgerengagement.“

Der KMB nutzt den Mängelmelder seit 2012 für die Mitgliedskommunen Bensheim und Einhausen. Zwei Jahre später folgte auch der Zugang für die Gemeinde Lautertal. Frank Daum, Geschäftsführer des KMB, zieht eine durchweg positive Bilanz und ist erfreut, dass nun auch der Mängelmelder in der Gemeinde Biblis installiert wird. Alleine in den vergangenen zwölf Monaten erreichten 310 Mängel-Meldungen den KMB. Je nach Thema werden diese zur Bearbeitung weitergeleitet an die Verantwortlichen in Bensheim, Einhausen, Lautertal und nun auch Biblis. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 27.11.2020