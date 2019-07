Märchen verzaubern die jungen Zuhörer

Biblis.Ein wahres Paradies, gefüllt mit Kinder- und Jugendliteratur, wartet bei der katholischen Öffentlichen Bücherei (KÖB) in Biblis auf junge Leser. Finden die Kleinsten ihre Bilderbücher griffbereit in den aufgestellten Gondeln, so sind die Regale mit unterschiedlichsten Geschichten und Wissenswertem in Buchform gefüllt.

So können wissbegierige Kinder ganz viel über unterschiedlichste Berufe erfahren, die vom Arzt bis zum Rennfahrer reichen. Aber auch über die Sterne, Bäume oder über das, was es auf einem Bauernhof zu erleben gibt, können sie ganz viel nachlesen. Dazu halten die ehrenamtlichen Helfer der Bücherei Zauberbücher oder pfiffige Detektivgeschichten bereit. Groß ist auch die Auswahl an klassischen Märchenbüchern, die schon viele Generationen begeistert haben. Aber auch neue Märchen – die nicht selten wunderbare Zeichnungen enthalten – können ausgeliehen werden.

Gerade hat die KÖB einen ganzen Schwung voll neuer Bücher angeschafft. Denn gerade zur Ferienzeit bleibt doch etwas mehr Muse zum Schmökern. „Ich habe mich ein wenig dem Kinderbereich angenommen“, erzählte die zweifache Mama Sabrina Mohr. Sie kennt sich nicht nur bestens aus, sondern wollte mit einem gemütlichen Vorlesetag das Interesse der Kids wecken und den Erwachsenen die Gelegenheit geben, in Ruhe selbst nach neuem Lesefutter zu stöbern.

„Heute lese ich euch Märchen vor, die vor vielen Jahren geschrieben wurden“, sagte Mohr zur kleinen Schar. Während sie selbst in einem gemütlichen Sessel saß, hatten es sich die kleinen Besucher auf dem Boden so richtig gemütlich gemacht. Mit des „Kaisers neue Kleider“ aus der Feder des dänischen Schriftstellers Hans Christian Andersen ging es los. Die Geschichte war im April 1837 erschienen. Sabrina Mohr übersetzte die zu dieser Zeit benutzten Worte – die heute komplett aus dem Sprachschatz verschwunden sind. Auch die Geschichte vom „hässlichen Entlein“, ebenfalls von Andersen verfasst, kam bei den Kindern sehr gut an. Es erzählt die Geschichte von einem grauen jungen Entlein, das von den anderen Tieren verspottet wird. Nach Irrungen und Wirrungen findet das kleine Entlein jedoch heraus, dass es zu einem stolzen Schwan heranwuchs.

Vom Frosch zum Prinz

„Vielleicht lese ich nachher auch noch das Märchen vom „Froschkönig“, sagte Sabrina Mohr den andächtig lauschenden Kindern. Denn nicht nur Mädels sind immer wieder von der Geschichte der Gebrüder Grimm begeistert. Schließlich wird darin ein hässlicher Frosch durch den Kuss der Prinzessin zu einem schönen Prinzen.

