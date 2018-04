Märchenhafte Unterhaltung

Anzeige

Jakob, der Sohn einer Marktfrau und eines Schusters, hilft seiner Mutter beim Verkauf von Obst und Gemüse. Als eines Tages eine alte Frau mit langer Nase und großem Buckel am Verkaufsstand erscheint, verspottet Jakob die Alte in wohlgereimten Versen. Schon in dieser Szene haben die Bibliser Grundschüler ihren ersten Auftritt als tanzende Marktbesucher.

Als Jakob auf Bitten seiner Mutter die alte Frau mitsamt ihren Einkäufen nach Hause begleitet, erlebt er sein wahrhaft blaues Wunder: Die Alte entpuppt sich als Hexe, braut im Blitzlichtgewitter einen Zaubersud und macht Jakob damit für sieben Jahre zum willenlosen Lakaien, der für sie putzen und vor allem backen und kochen muss. Auch hier ist der Schauspielnachwuchs aus Biblis wieder mit von der Partie.

Publikum singt mit

Alle Dialoge der jungen Schauspieler der Mannheimer Bühne, die in jeweils mehrere Rollen schlüpfen, überzeugen in ihrer sprachlichen Klarheit und sind speziell auf das junge Publikum zugeschnitten. Sie wechseln in kurzer Folge mit temperamentvollen Musik- und Gesangspassagen, in denen die Zuhörer im Saal zum Mitsingen und Mitklatschen animiert werden.

Nach sieben Jahren schließlich lässt die Hexe Jakob frei, verpasst ihm aber einen Buckel und eine lange Nase. Wieder zu Hause angekommen, wird der Junge ob seiner „Nase von besonderer Klasse“ von Mutter und Vater nicht wiedererkannt. Also versucht er sein Glück als Koch auf dem Schloss des Herzogs.

Schon in der darauf folgenden kurzen Pause zwischen erstem und zweitem Teil sind die jungen Zuschauer im Saal vom spritzigen Märchen mit Musik begeistert und der siebenjährige Lars fragt seine Mutter bei Fanta und Laugenbrezel: „Ob das alles live gesprochen, gespielt und gesungen wird?“

„Bei uns ist jeder Ton und jedes Wort live und ohne doppelten Boden“, versichert die Leiterin der Musikbühne, Daniela Grundmann. „Wir sind ein echtes Tourneetheater, das sich mit diesem Märchen-Musical an die allerjüngsten Theaterfans richtet. Und wir kommen immer wieder gerne nach Biblis, obwohl wir hier nicht die gleichen technischen Möglichkeiten haben, wie auf einer echten Theaterbühne.“

Glückliches Ende

Aber gerade die einfachen Mittel, mit denen die Geschichte von Zwerg Nase auch im zweiten Teil schauspielerisch und musikalisch erzählt wird, überzeugen das Publikum im Saal. Jakob lernt auf dem Schloss des Herzogs „Mimi“, die verzauberte Gans, kennen und findet zum guten Schluss mit ihrer Hilfe das Zauberkraut, mit dem er sich und Mimi zurückverwandeln kann. Das glückliche Ende wird begeistert beklatscht. Ein wahrhaft märchenhafter Nachmittag – vor allem auch für die vier Bibliser Nachwuchsschauspieler, die sich ganz besonders über den Applaus freuen.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 19.04.2018