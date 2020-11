Mahnwache geht weiter

Mahnwache zum erwarteten Castor-Transport in Biblis. © Berno Nix

Biblis.Wann rollt der Castor-Zug nach Biblis? Diese Frage stellen sich die Atomkraftgegner, seit das Transportschiff die sechs Behälter mit deutschem Atommüll aus der englischen Wiederaufbereitungsanlage zum Hafen Nordenham in Niedersachsen gebracht hat. Herbert Würth vom Aktionsbündnis „Castor stoppen“ war am Montag noch davon ausgegangen, dass die Waggons mit den Castoren im Laufe des Dienstags am Bibliser Bahnhof ankommen. Doch dies war nicht der Fall.

Trotzdem fanden sich am Dienstag rund 30 Atomkraftgegner zur Mahnwache am Rübgarten ein. Am Abend gab es eine Demonstration und eine Kundgebung in der Ortsmitte. Zur gleichen Zeit meldete das Aktionsbündnis, dass die Abfahrt des Zuges gegen 20 Uhr erwartet wird. Die Polizei wollte dies auf Nachfrage nicht bestätigen. Laut Würth soll die Mahnwache bis zur Ankunft der Castoren in Biblis weitergehen. Am Mittwoch könne es außerdem noch eine spontane Demonstration geben. ps

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 04.11.2020