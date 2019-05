Mainzer Hofsänger gratulieren

Biblis.Ihre Wurzeln haben sie in der Fastnacht. Doch auch in der ersten Liga deutscher Chorensembles rangieren sie sehr weit vorne. Eine Erkenntnis, von der sich auch das Publikum im Bürgerzentrum in Biblis überzeugen durfte. Denn vor dem eigenen Festkonzert am 21. September zum 125-jährigen Jubiläum entschieden sich die Formationen des Gesangvereins Frohsinn diesmal bewusst, nicht selbst aufzutreten, sondern singen zu lassen – und kreierten so ein konzertantes Gesamterlebnis, über das begeisterte Zuhörer noch Stunden nach dem letzten Lied schwärmten.

Ein Zauber, der schon beim Eintritt seinen Lauf nahm. Tüchtige Hände aus den Reihen des Frohsinns hatten längst ehrenamtlich ihr Werk getan, um hungrige Gäste mit Laugenstangen und Sekt zu versorgen.

Ein Genuss, der bald auch vokal seinen Niederschlag erfahren sollte. Denn im Bürgerzentrum erwiesen sich die Hofsänger rasch als geradezu glänzende Wahl für diesen Anlass. Die Vorsitzende Inge Gölz hatte das 13-köpfige Ensemble um ihren Dirigenten Michael Christ unlängst bei seinen Weihnachts-Konzerten in Hamm, aber auch in der pfälzischen Heimatmetropole verfolgt – und in ihnen die optimale Besetzung für den Abend gefunden.

Das erste Stichwort heißt hier definitiv Vielfalt – und sollte nicht zu kurz kommen. Denn auch, wenn die besten Chorformationen dieser Nation nahezu alle ihre Kompassnadeln ungefährdet in die unterschiedlichsten Himmelsrichtungen zu lenken verstehen: Wie gnadenlos hochwertig hier gesungen wurde, bestach bis ins Detail. Zwischen Swing-Klassikern wie „My Way“, Abba-Hits wie „Dancing Queen“ oder Spirituals wie „Oh Happy Day“ passte in diesen Augenblicken stilistisch kein Papier– und das hat Methode. Denn die Sänger wiesen mit gutem Recht darauf hin, dass weder die legendäre „Bohemian Rhapsody“ von Queen, noch die „Bridge Over Troubled Water“ für einen Männerchor arrangiert wurden.

Dass die Hofsänger um ihren Kapitän Christoph Clemens nicht trotz, sondern gerade wegen dieser Umstände mit dem Mut der Entschlossenheit antraten, Klassiker der Musikgeschichte mit einem ganz eigenen Charme zu versehen, ohne sie dabei zu verfälschen, ist ebenso konsequent wie genial zu nennen. Konsequent, weil der Pianist und musikalische Leiter Michael Christ die präsentierten Nummern derart clever arrangiert hat, dass sie die stimmlichen Fähigkeiten des Ensembles grandios zum Leuchten bringen, ohne dabei irgendwelche unerfüllten Sehnsüchte zu wecken. Genial, weil die einzelnen Akteure diese tonalen Spielräume durch famose Soli unglaublich souverän ausschmückten.

Stimmliche Höchstleistungen

Mit welcher Macht Tenor Stefan Zier den „Cats“-Hit „Memories“ in deutscher Übersetzung über das Parkett schmetterte, wäre allein schon das Eintrittsgeld wert. Von Thomas Bietz’ Ausnahmeleistung zum Leonard Bernstein-Titel „Maria“ hat man da noch gar nicht gesprochen. Dass bei all dem stimmlichen Tiefsinn auch Raum für Humor blieb, überraschte da nicht im Mindesten.

Der Höhepunkt war hier sicher die dunkel-grollende Schwärmerei „Ich bin ein Bass“, die nicht nur der hochgewachsene Sänger Guido Häser mit seiner tiefen Stimme veredelte, sondern auch das restliche Ensemble, das „das hohe C“ zwar nicht ganz erreichte, dafür aber so manchen herzhaften Lacher abräumte.

So schlug nach zwei hoch unterhaltsamen Stunden in Biblis ein umjubeltes Konzert zu Buche. An das wird man sich nicht nur gern erinnern. Dieses Chor-Konzert hat dem Frohsinn außerdem ein Jubiläumsgeschenk von schönster Klangfreude beschert.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 21.05.2019