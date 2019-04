Mainzer Hofsänger in Biblis

Die Mainzer Hofsänger. © GV Frohsinn Biblis

Biblis.Anlässlich des 125-jährigen Bestehens präsentiert der Gesangverein Frohsinn Biblis ein ganz besonderes Konzert: Am Samstag, 18. Mai, gastieren die Mainzer Hofsänger unter dem Motto „Der Zauber großer Stimmen“ im Bürgerzentrum in Biblis. Sie bieten in dem rund zweistündigen Konzert beliebte Musicalmelodien, Evergreens, Oldies, Schlager und Gospels.

Das ganze Jahr über begeistern die Mainzer Hofsänger mit ihrem voluminösen Chorklang, strahlenden Tenören und profunden Bässen ihr Publikum bei ihren Auftritten überall in Deutschland und seit langer Zeit auch schon über die nationalen Grenzen hinaus im fernen Ausland. Über die Jahre hinweg haben sich die Mainzer Hofsänger auch jenseits des Karneval ein großes und vielseitiges Repertoire angeeignet. Die breite Palette beliebter Melodien und die gekonnten gesanglichen Interpretationen haben die Hofsänger längst zu einem weltbekannten Chor gemacht.

Karten zu 19 Euro gibt es in Biblis in der Buchhandlung „Lesezeit“, Darmstädter Straße 1, bei Haushaltswaren „Hollerbach“, Darmstädter Straße 74 und im KNR-Landhandel, Eichendorffstraße 10. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 12.04.2019