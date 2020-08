Mann stürzt in tiefe Grube

Der Rettungshubschrauber hebt ab in Richtung BG Klinik. © FW Biblis

Biblis.Bei einem Sturz in eine 3,50 Meter tiefe Baugrube hat sich am Donnerstagnachmittag ein Mann in der Bruchrainstraße in Biblis schwer verletzt. „Der Notarzt hat ihn zunächst versorgt und direkt den Rettungshubschrauber gerufen“, berichtet Ralf Becker, Sprecher der Feuerwehr Biblis.

Laut Becker handelte es sich um eine Grube, die für einen Garten- oder Schwimmteich ausgehoben wurde. Diese hatte sich der ältere Herr offenbar näher angeschaut und war in die Tiefe gestürzt. Die Brandschützer von Biblis und Wattenheim eilten kurz vor 16 Uhr zur Unfallstelle, um den Mann zu bergen. Zudem sicherten sie die Landung des Hubschraubers auf dem Spielplatz an der B 44 ab. Mit dem Hubschrauber kam der schwer Verletzte in die BG Klinik nach Ludwigshafen.

Die Nordheimer Wehr hielt derweil im Feuerwehrgerätehaus Biblis die Stellung. Im Einsatz waren insgesamt 30 Brandschützer, eine Polizeistreife, Rettungswagen, Notarzt und Hubschrauber. cos

