Mann verwüstet eigene Wohnung

Lampertheim.Nach einem mehrstündigen Einsatz hat die Polizei, die am Dienstagabend gegen 18.20 Uhr alarmiert wurde, mit Unterstützung von Spezialeinsatzkräften einen 24 Jahre alten Mann überwältigt und unverletzt in eine psychiatrische Fachklinik gebracht.

Laut Polizeiangaben vom Mittwoch hatte der 24-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand seine Wohnung in einem Hochhaus im Bachfeld völlig verwüstet und dann die Polizei über Notruf verständigt. Der Mann gab gegenüber der Polizei an, dass eine Angehörige tot in der Wohnung liege. Diese Behauptung hat sich im Laufe des Einsatzes als falsch herausgestellt. Die Festnahme des 24-Jährigen erfolgte, nachdem er um kurz nach 21 Uhr die Wohnung verlassen hatte. Bei dem Einsatz waren neben den Beamten der Polizeidirektion Bergstraße auch weitere Kräfte des Polizeipräsidiums Südhessen, Spezialeinsatzkräfte, Rettungsdienst und Feuerwehr zur Unterstützung dabei. pol

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 07.01.2021