Marienkäfer sollen Feuerwehrleuten Glück bringen

Wattenheim.Sie fallen ins Auge und sorgen für lächelnde Gesichter: Kleine rote Glücksmarienkäfer tummeln sich an bestimmten Orten in Biblis. „Die Glückskäfer gehören zu unserer Einladung zur Schatzsuche“, erzählt Britta Spatz, Leiterin der Gemeindekindertagesstätte „Glückskäfer“ Wattenheim. Die Kinder konnten sich mit ihren Eltern auf eine Schatzsuche begeben und sollten an verschiedenen Stationen Glückskäfer, die auf Muscheln geklebt sind, ablegen. Eine große Schatzkiste erwartete sie dann im Bibliser Wald.

„Es ist so toll, wie die Familien und unsere Glückskäfer-Kinder unsere Einladung zur Schatzsuche umgesetzt haben“, zeigen sich Spatz und ihr Team begeistert. Mit dieser großen Resonanz hätten sie gar nicht gerechnet. Dies zeige aber, dass die Aktionen der Einrichtung schöne Abwechslungen im Alltagsleben den Familien bieten und zugleich für Verbundenheit sorgen.

Wie die meisten Kindertagesstätten bleiben die Erzieher mit Kindern und Eltern durch Briefe, Bastelangebote und andere Mitmachaktionen im Kontakt. Diesmal stand eine Schatzsuche auf dem Plan: In vier Briefen wurden die Schatzsucher ihrem Ziel nähergebracht.

Brief Nummer eins führte auf das Gelände der Freiwilligen Feuerwehr Biblis. „Im Eingangsbereich befinden sich große Steine, auf diese Findlinge sollten die ersten Glückskäfermuscheln gelegt werden“, so Spatz. Damit wollen sie den Feuerwehrleuten viel Glück für ihre Einsätze wünschen. „Die Feuerwehr hat sich schon bedankt und sich sehr gefreut“, so Spatz. „Bestimmt 50 wunderschöne Muscheln mit kleinen Marienkäfern säumen den Weg in unser Gerätehaus“, berichtet die Feuerwehr in den sozialen Medien.

Die Resonanz der Mitbürger sei sehr positiv ausgefallen, die Marienkäfer bringen alle zum Lächeln. Bei der Feuerwehr durften die Kinder den zweiten Brief öffnen, der die nächste Station angab. Diesmal ging es zum Rathaus, dort legten die Kinder ihre Glückskäfermuscheln auf der Mauer des Brunnens ab. „Auch diese soll allen Menschen Glück bringen, die daran vorbeikommen“, ergänzt Spatz.

Der dritte Brief führte die Schatzsucher in Richtung Friedhof. „Habt ihr das Ziel erreicht, seht ihr dort zwei große Parkliegebänke. Bitte legt dort eure letzte und dritte Muschel ab, auch diese soll viel Glück bringen“, war dort zu lesen. Nun hielten sie nur noch einen Brief in der Hand, der das Versteck der Schatztruhe preisgab. Als kleinen Tipp hieß es noch, dass sie dort versteckt sei, wo man singen und tanzen könne. Spätestens als die Kinder mit ihren Eltern die Waldfest-Lichtung sichteten, fiel die befestigte Bühne in den Blick. Die Kinder konnten nun die Schatzkiste vorsichtig herausziehen und durften sich eine Überraschung herausnehmen. Dann schoben sie die Kiste wieder zurück für die nächsten Schatzsucher.

„Wir haben an der Holzhütte ein Schild angebracht mit ,Schatzsucher der Kita Glückskäfer’. Darauf durften alle Teilnehmer ihre Namen schreiben und etwas malen“, so Spatz. Das Schild soll zur Erinnerung einen tollen Platz in der Kita bekommen. Eine Woche lang hatten die Familien Zeit, die Suche zu starten. „Viele sind schon am ersten Tag los – einfach toll, wie viele mitgemacht haben. Wir freuen uns darüber sehr“, zeigte sich Spatz begeistert. str

