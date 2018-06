Anzeige

Biblis.Vom 13. Juni bis 25. Juli stellt die Künstlerin Martina Rausch in der Reihe „Kunst im Rathaus“ ihre Kunstwerke aus. Rausch absolvierte nach der Schulzeit zwei Lehren und stieg in das Berufsleben ein. Heirat und die Geburt ihres Sohnes haben ihr Leben abgerundet. Sie hatte bereits damals „Fernweh“ und zog nach Kanada, nachdem es ihre Schwester bereits zuvor dorthin verschlagen hatte. Ihr nächstes Projekt waren die Kapverdischen Inseln, nachdem ihr das Klima in Kanada nicht gefiel. Schließlich hat es sie doch wieder in die alte Heimat getrieben, das Fernweh war gestillt. Die Ausstellung im Bibliser Rathaus wird am heutigen Mittwoch um 17 Uhr mit einer kleinen Vernissage eröffnet. Interessierte Besucher sind willkommen. red