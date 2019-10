Martinsfest in Nordheim

Nordheim.Die evangelische Kindertagesstätte Nordheim lädt am Dienstag, 12. November, ein zum Martinsfest. Los geht es um 17 Uhr mit einem Gottesdienst in der Simultankirche, der ganz im Zeichen von Sankt Martin steht.

Anschließend gibt es einen Umzug durch die Straßen von Nordheim, wobei Sankt Martin die Kinder mit seinem Pferd begleitet und der Posaunenchor aus Hofheim für Musik sorgt.

An der Kindertagesstätte erwartet die Feuerwehr dann die Teilnehmer am Martinsfeuer, wo sich alle noch verweilen können. Für das leibliche Wohl wird gesorgt, wie Kita-Leiterin Birgit Uhrig in ihrer Einladung versichert. red

