Mary Poppins läuft im Kino

Biblis.„Manhattan Queen“ mit Jennifer Lopez ist am Wochenende von Freitag bis Sonntag, 1. und 3. März, 20 Uhr, in der Bibliser Filminsel zu sehen. Mit Anfang 40 hat sich Maya Davilla zur stellvertretenden Filialleiterin des größten Supermarkts von Queens hochgearbeitet, obwohl sie keinen richtigen Schulabschluss hat. Doch als der Sohn ihrer besten Freundin den Lebenslauf aufpoliert, wird ein Kosmetikkonzern auf sie aufmerksam – und stellt sie als Marketing-Beraterin an. Mit ihren frischen Ideen mischt sie die Firma ordentlich auf.

Magischer Kinderfilm am Sonntag

Als Kinderfilm läuft am Sonntag, 3. März, um 15 Uhr „Mary Poppins’ Rückkehr“. Der Film spielt in London im Jahr 1930. Michael und Jane Banks sind erwachsen geworden. Jane setzt sich für Frauenrechte ein, Michael arbeitet in der Bank und lebt mit seinen drei Kindern nach wie vor in der Cherry Tree Lane. Als Michaels Frau stirbt, kommt plötzlich Hilfe vom geheimnisvollen Kindermädchen Mary Poppins, die ihre magischen Tricks noch beherrscht. Gemeinsam bringen sie Spaß und Wunder zurück ins Leben der Familie Banks. Emily Blunt spielt Mary Poppins. cid

