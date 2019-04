Meditativer Gang durch die Nacht

Biblis.Am Gründonnerstag, 18. April, lädt die KAB Biblis alle Interessierten der gesamten Pfarrgruppe zu einem Abendmahlamt mit nachfolgender Betstunde. Anschließend begeben sich alle Teilnehmer, die gut zu Fuß sind, auf eine meditativen Wanderung durch die Nacht. Hierbei werden die Stationen des Kreuzweges mit modernen Texten beleuchtet.

Das Abendmahlamt beginnt um 20 Uhr in der Kirche St. Theresia in Groß-Rohrheim, danach gegen 21.15 Uhr schließt sich die Betstunde an.

Der Gang durch die Nacht beginnt um 22.15 Uhr an der Kirche in Groß-Rohrheim und führt zur Hütte von Markus Pietschmann in der Gemarkung Groß-Rohrheim. Dort wird ein gemeinsames Mahl eingenommen, bevor es zurück zur Kirche geht. Mit einer Abschlussandacht im Gemeindehaus endet der Gang durch die Nacht.

Für die Verpflegung müssen die Organisatoren einen kleinen Unkostenbeitrag erheben. Daher wird auch um eine telefonische Anmeldung gebeten bei Friedel Berg unter der Telefonnummer 06245/3487. Bis spätestens zum 14. April sollte die Anmeldung erfolgt sein. Möglich ist dies auch per Mail an fberg@kab-biblis.de. Wer noch weitere Informationen benötigt, ist unter dieser Adresse ebenfalls richtig.

Wer erst später zur Abschlussandacht dabei sein will und nicht am Abendmahlamt und der Betstunde teilnehmen möchte, sollte bis spätestens 22 Uhr an der Kirche St. Theresia in Groß-Rohrheim bereitstehen. red

