Meditativer Gesang und Popsongs

Der Altarraum war in lila Licht getaut. Dort formierte sich das Oktett. Die klassisch ausgebildeten Sänger brachten alle klanglichen Facetten ein: einstimmiger Gesang, wechselnde Solisten bis hin zur Fünfstimmigkeit mit Bässen und aufsteigenden Falsettstimmen. Zwiegesang von Bass, Bariton und Tenor sorgten für eine dynamische Stimmung, die zugleich zum Innehalten einlud.

Die erste Hälfte des Programms bestand aus klassisch gregorianischen Chorälen, orthodoxen Kirchengesängen und Liedern der Renaissance und des Barock, die teilweise in lateinischer Sprache vorgetragen wurden. In der zweiten Hälfte demonstrierten die acht Künstler, wie englischsprachige Popsongs in einer gregorianischen Adaption klingen könnten, unter dem Motto „Gregorianik meets Pop“. So begeisterten sie etwa mit „My Way“, einst gesungen von Frank Sinatra, mit Leonhard Cohens „Hallelujah“ oder auch „Sound of Silence“ von Simon and Garfunkel. Somit brachten sie gregorianischen Stil mit zeitgemäßer Musik in Verbindung und schufen reines Klangvergnügen.

