Mehr als 20 Hinweise gehen bei der Polizei ein

„Wo ist das Gold und euer Geld?“

Dass sie sich über den Lärm der fünfköpfigen Familie über ihnen ärgern, ist zu sehen. Doch den Jahreswechsel feiert diese bei Verwandten. Also wird es zunächst ruhig im Haus, bis ein seltsames Geräusch das Ehepaar gegen 18 Uhr hellhörig werden lässt. Die Frau geht im Treppenhaus nachschauen, entdeckt aber nichts. Als sie zum zweiten Mal etwas hören und die Tür öffnen, stehen zwei fremde Männer mit einem Brecheisen vor ihnen und drängen in die Wohnung. „Haltet die Fresse“, sagt der eine. „Wo ist das Gold und euer Geld?“ Von 30 000 Euro spricht der Täter immer wieder. „Wir werden alles auseinander nehmen, bis wir es gefunden haben.“

Auffällig ist laut Polizei, dass nur der eine Mann spricht, während der zweite Schränke durchwühlt. Mehr als ein paar hundert Euro aus den Geldbeuteln finden sie jedoch nicht. Deshalb verweist Elke Faber auf das Goldbesteck in der Kommode – in der Hoffnung, dass sie sich damit zufrieden geben. „Aber ihr seid doch total reich!“, schimpft der Kriminelle wieder. Woher er das wisse? Vom Mieter unter ihnen, deutet er mit einer Handbewegung an.

„Ich habe Kinder – Zwillinge – und brauche Geld, um ihnen was zu essen zu kaufen“, erklärt der Mann dem verängstigten Ehepaar. Er nimmt der Frau die Ringe an ihrer Hand ab. Daraufhin bietet Hans Faber ihm an, am Montag auf der Bank 5000 Euro abzuheben. Darauf geben sie sich schließlich die Hand, und die Kriminellen verschwinden – nach über einer Stunde. Das Ehepaar bleibt zunächst wie erstarrt auf dem Sofa sitzen. „So viel Angst hatte ich noch nie in meinem Leben“, sagt die Frau im Film, während er erklärt: „Das mit den 5000 Euro war eine Schnapsidee, damit wir irgendwie heil aus der Sache herauskommen.“

Die Mieter beteuern im Gespräch mit der Polizei, nichts damit zu tun zu haben, was die Beamten ihnen auch glauben. Offen bleibt, wie die Täter ins Haus gelangt sind. Einbruchsspuren können sie nicht erkennen, teilt die Heppenheimer Kriminaloberkommissarin Cindy Graf in der Sendung mit. „Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen ins Leere. Bis heute ist der Überfall ein einziges Rätsel“, heißt es in der Sendung weiter. „Es bleiben viele Ungereimtheiten in dem Fall“, meint Rudi Cerne.

© Südhessen Morgen, Samstag, 31.03.2018