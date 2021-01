Mehr Helfer für Briefwahl

Groß-Rohrheim.Für die Kommunalwahl am Sonntag, 14. März, plant Hauptamtsleiter Klaus Menger in Groß-Rohrheim mehr Helfer für die Auszählung der Briefwähler ein. Während in den früheren Jahren immer fünf oder sechs Aktive im Briefwahlausschuss geholfen haben, sollen es dieses Mal neun Personen sein. „Das ist die höchstmögliche Zahl an Helfern, die wir bislang nicht ausgenutzt haben“, erklärt Menger.

Zum jetzigen Zeitpunkt hat der Hauptamtsleiter alle Wahlvorstände besetzt. Unklar sei aber, ob es kurz vor der Wahl aufgrund der Pandemie noch Ausfälle gebe. Einige Ersatzleute stünden aber bereit, die einspringen könnten, so Menger. „Wenn es natürlich noch Freiwillige gibt, die uns unterstützen wollen, können die sich gerne bei mir melden.“ Allerdings sei eine Kommunalwahl anspruchsvoll, weil die Stimmen gehäuft und auf verschiedene Listen verteilt werden können. „Aber wir haben im Herbst ja noch Bundestagswahl, da brauchen wir auch wieder Helfer“, sagt Menger. Diese sei eher geeignet für Neueinsteiger.

Kein Begegnungsverkehr

An den Wahllokalen – Treff 21 und kommunale Kindertagesstätte in der Mozartstraße – soll sich übrigens nichts ändern. „Wir achten darauf, dass es dort nicht zu Begegnungsverkehr kommt“, sagt Menger. Er hofft, dass möglichst viele Bürger – etwa 3000 sind in Groß-Rohrheim wahlberechtigt – abstimmen werden. „Im Sinne der Demokratie“ wünscht er sich eine höhere Wahlbeteiligung als vor fünf Jahren: Damals waren es 54 Prozent. cos

© Südhessen Morgen, Montag, 25.01.2021