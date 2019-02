Mehr Plätze mit Mittagessen

Biblis.Die Satzung für die Benutzung der Bibliser Kindertagesstätten stand zur Änderung an und wurde in der gemeinsamen Sitzung der Fachausschüsse beraten. Bei der Bürgerversammlung war die Gemeinde auf die fehlenden Plätze für das Mittagessen in der Pusteblume aufmerksam gemacht worden. Die Änderung beinhaltet, dass die Plätze in der Pusteblume von 60 auf 75 erhöht werden. In der Kindertagesstätte Glückskäfer in Wattenheim sind es 40 Essenplätze. „Die Höchstzahl der Essensplätze ist jetzt festgeschrieben. Der Bedarf dafür hat durch die Ganztagsplätze zugenommen, aber wir können in den kommunalen Einrichtungen aus räumlichen Gründen nur eine gewisse Anzahl an Mittagessenplätzen anbieten. Alles andere würde die Betreuungskapazitäten sprengen“, machte Kusicka deutlich. cid

