Mehrheit stimmt für Bibliser Etat

Biblis.Der Bibliser Haushalt für 2020 ist angenommen. Aber es war ein zähes Ringen in der Gemeindevertretung, weil ein Punkt besonders strittig war. Es ging um die neu zu schaffende Stelle für „Digitalisierung und Hauptsachbearbeitung“. Es endete damit, dass Bürgermeister Felix Kusicka diese kurzerhand aus dem Haushalt nahm, damit die SPD zustimmte.

Bürgermeister Felix Kusicka war ein genehmigter Haushalt wichtiger. Denn sonst hätte es nur einen vorläufigen Haushalt bis zum Januar gegeben. Und das hätte die Gemeinde nicht nur Zeit, sondern auch Geld gekostet, weil dann Zuschüsse für das Stadtentwicklungskonzept in Gefahr gewesen wären.

„Über die neue Stelle wird noch abgestimmt werden“, so Kusicka. Besonders weil Dirk Müller (CDU) als Vorsitzender des Bau-, Gewerbe-, Landwirtschafts- und Umweltausschusses in der vergangenen Woche nicht da war und nun in der Gemeindevertretersitzung nachfragte, welche Aufgaben anfallen und wie viel es kosten würde, diese extern einzukaufen. Die Verwaltung müsste dazu konkrete Zahlen liefern.

Bei seiner Haushaltsrede sagte Sven Vollrath (SPD), dass es unverantwortlich sei, diese Stelle zu schaffen, nachdem die Verwaltung gerade Stellen abgebaut habe. „Bis 2022 soll alles online umgesetzt sein, danach ist der Job erledigt. Wir können das nicht verantworten, jemanden einzustellen, der eine recht hohe Vergütung dafür erhält“, betonte Vollrath.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Hans Michael Platz entgegnete, dass dieser Mitarbeiter rund 560 Produkte der Verwaltung online zugänglich machen müsste. „Das kann man nicht so nebenbei machen. Die Stelle ist eminent wichtig.“

SPD-Fraktionssprecher Josef Fiedler sah das anders: „Wir haben seit vielen Jahren den Stellenplan reduziert und zwei qualifizierte Mitarbeiter für EDV hier im Haus. Dazu kommen viele junge, dynamische Mitarbeiter, die man auf Schulungen schicken könnte. Diese Stelle ist nicht notwendig. Ich frage mich ernsthaft, ob Ihre Partei die Planung für die Personalkosten ernst nimmt oder nicht.“

FLB kritisiert „Muster ohne Wert“

In seiner Haushaltsrede wies Platz darauf hin, dass der Etat zwar einen Minusbetrag aufweise, aber die Pro-Kopf-Verschuldung sei von 461 Euro auf 426 Euro zurückgegangen. „Das erste sichtbare Ergebnis ist das Stadtentwicklungskonzept“, so Platz.

Die Gemeinde lasse sich die Kinderbetreuung in den Kitas und den Grundschulen viel kosten, auch die Schulumlage sei mit 2,7 Millionen ein hoher Betrag. „Aber mit dem Neubau der Schule in den Weschnitzauen werden wir davon auch profitieren“, meinte Platz. Vollrath sprach das Defizit von 2,5 Millionen Euro an, lobte aber auch die Tatsache, dass 2020 keine Kassenkredite gebraucht würden. Er hob den dicken Packen Papier des Haushalts für die Zuhörer in die Höhe und meinte, dass sich SPD und CDU schon lange mit diesem Zahlenwerk beschäftigten und Einsparungen nicht leicht seien. Aber man habe die Ausgaben unterteilt in Positionen, die vorgegeben sind, und in solche, an denen man noch schrauben könnte. So sei es schließlich gelungen, die Ausgaben hier von 3,2 Millionen Euro (2019) auf 2,45 Millionen Euro (2020) zu senken.

Der FLB-Fraktionsvorsitzende Hans-Peter Fischer erklärte, dass der Haushalt nicht klar dargestellt werde. Dies sei ein „Muster ohne Wert“ für seine Fraktion. „Und darüber sollen wir noch entscheiden? Ihr macht ja doch alles untereinander aus“, sagte er in Richtung der beiden anderen Parteien. Er erklärte, dass die FLB nicht zustimmen werde.

© Südhessen Morgen, Freitag, 13.12.2019