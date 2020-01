Meldungen bis 7. Februar möglich

Biblis.Die 45. Bibliser Sportlerehrung findet am Sonntag, 8. März, statt. Die Vereine werden gebeten, ihre Meldungen spätestens bis Freitag, 7. Februar, bei Stefanie Pütz in der Allgemeinen Verwaltung abzugeben oder per E-Mail an die Adresse spuetz@biblis.eu zu senden. Geehrt werden Sportler, Trainer und Mannschaften, die in der Wettkampfsaison 2019 oder der Verbandsrunde 2018/2019 bei Meisterschaften, die von einer Organisation des Deutschen Sportbundes ausgeschrieben wurden, einen der folgenden Plätze belegt haben: Kreismeisterschaften (Kreisklasse A) erster Platz, Bezirksmeisterschaften erster bis dritter Platz, Landesmeisterschaften erster bis fünfter Platz und Deutsche Meisterschaften erster bis zehnter Platz. Es soll nur einer der zu ehrenden Erfolge gemeldet werden.

Sportler, die sich für die Teilnahme an einer internationalen Meisterschaft qualifiziert haben, werden bei Nachweis ohne Rücksicht auf die erreichten Plätze geehrt. Zum Nachweis der Erfolge bittet das Rathaus darum, die Kopien der Ergebnislisten beizufügen. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 10.01.2020